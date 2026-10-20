Taiwán denuncia una nueva incursión de un buque chino cerca de la disputada isla Pratas

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Taipéi, 20 oct (EFE).- La Administración de la Guardia Costera (CGA) de Taiwán denunció este martes una nueva incursión de un buque guardacostas chino cerca de la isla Pratas, un territorio administrado por Taipéi y reclamado por Pekín en el mar de China Meridional, en medio de las crecientes disputas en esta zona.

En un comunicado, la autoridad marítima taiwanesa indicó que el barco '3102' de la Guardia Costera de China (CCG) fue detectado hacia las 05:00 hora local (21:00 GMT del lunes) al sureste de las aguas de Dongsha (nombre en mandarín de Pratas), navegando con su sistema de identificación automática (AIS) desactivado.

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Unas tres horas después, el '3102' entró en las "aguas restringidas" al noreste de Pratas, donde el guardacostas taiwanés 'Taichung' se situó a su costado y le emitió reiteradas advertencias por radio para que se retirara. Ambos buques continúan enfrentados en el lugar.

Durante la operación, según la versión taiwanesa, el buque chino difundió por radio mensajes propagandísticos, como que la República de China (nombre oficial de Taiwán) "no existe", con el fin de "hostigar, provocar y menoscabar la soberanía" de la isla.

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"La República de China, Taiwán, es un país soberano e independiente, y no está subordinado a la República Popular China; esto es un hecho y una realidad innegables (...). Cambien de rumbo de inmediato y abandonen nuestras aguas lo antes posible", replicó la tripulación taiwanesa, de acuerdo con la transcripción oficial.

En lo que va de año, los guardacostas taiwaneses se han enfrentado en doce ocasiones a buques de la Guardia Costera china en las inmediaciones de Pratas, precisó la CGA, que alertó de que estas actividades "socavan gravemente" la paz y la estabilidad regionales.

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"Ante el continuo hostigamiento en la zona gris y las amenazas híbridas de la parte china, los guardacostas mantienen una estrecha vigilancia las 24 horas, sin ceder ni un palmo de mar, para defender con firmeza la soberanía nacional y los derechos e intereses marítimos, y garantizar el orden y la seguridad en el mar", subrayó el comunicado.

La isla Pratas fue escenario a principios de octubre de un incidente en el que un guardacostas taiwanés usó su cañón de agua para expulsar a un pesquero chino, lo que desató una airada protesta de Pekín, que advirtió de que Taipéi debía "asumir todas las consecuencias".

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Además, la CGA informó el domingo de la incursión simultánea de dieciséis embarcaciones chinas, entre ellas guardacostas y buques de investigación científica, en aguas próximas a la isla principal de Taiwán y a Pratas. EFE

(foto) (vídeo)