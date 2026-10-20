Taiwán cree que China está usando IA para "influir" en las elecciones locales de noviembre

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Taipéi, 20 oct (EFE).- China está ampliando el uso de tecnologías de inteligencia artificial (IA) en la "manipulación" de la información electoral de Taiwán, con el fin de "influir" en las preferencias de los votantes taiwaneses y en el resultado de los comicios locales del próximo 28 de noviembre, informó este martes la agencia CNA.

Según un informe enviado por la Oficina de Seguridad Nacional (NSB) al Parlamento y replicado por este medio, Pekín sigue y recopila, mediante distintos medios, "información sobre los grandes temas de actualidad, las propuestas de los candidatos, la evolución de la campaña y los datos de las encuestas", para con ello elaborar su estrategia de "guerra cognitiva" contra Taiwán.

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El organismo indicó que, hasta septiembre de este año, la Red de Servicios del Gobierno de Taiwán sufrió de media unos 2,58 millones de intentos de intrusiones diarios, con una tendencia al alza desde junio, en lo que podrían ser "preparativos de recopilación de inteligencia e intrusión" con miras a interferir en las citadas elecciones.

Durante este periodo, China difundió "mensajes controvertidos" sobre las políticas de Taiwán en materia de energía, seguridad alimentaria y defensa nacional para "perturbar" la gestión del Gobierno, y amplificó temas como las propuestas y la imagen de determinados candidatos o la calidad de las obras públicas locales.

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Entre enero y septiembre, funcionarios de seguridad nacional recopilaron además unos 2,5 millones de mensajes controvertidos en redes sociales (frente a unos 1,69 millones registrados en el mismo período del año pasado), distribuidos principalmente a través de Facebook, foros, Threads y YouTube.

La oficina indicó que China suele fijar su "marco narrativo" desde instancias o medios oficiales, y luego, a través de cuentas intermediarias, "ejércitos de troles" y empresas de relaciones públicas, "difunde información falsa" en las redes mediante granjas de contenido, sitios web falsos, vídeos y audios generados por IA y publicaciones y comentarios masivos desde cuentas falsas.

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La difusión de este informe se produce a falta de poco más de un mes para las próximas elecciones de Taiwán, en las que cerca de 20 millones de ciudadanos están llamados a las urnas para votar a sus representantes locales, incluidos los alcaldes de urbes como Taipéi, Taichung, Tainan o Kaohsiung.

A diferencia de las presidenciales, tradicionalmente marcadas por las relaciones con China, los comicios locales suelen girar en torno a cuestiones de la vida cotidiana, como la vivienda, la calidad de los servicios públicos o las infraestructuras. EFE