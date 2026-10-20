Detenidas 29 personas, entre ellas un alcalde opositor, bajo acusaciones de corrupción

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Ankara, 20 oct (EFE).- Al menos 29 personas, entre ellas el alcalde de la ciudad de Milas, el opositor Fevzi Topuz, fueron detenidas este martes en una operación por supuesta corrupción en el citado municipio de la provincia de Mugla, un concurrido destino turístico en la costa egea de Turquía.

La Fiscalía General de Mugla informó de que ha emitido órdenes de arresto contra un total de 35 sospechosos en el marco de una investigación sobre presuntos sobornos y manipulación de licitaciones públicas.

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Hasta el momento se han materializado 29 detenciones, según informó la agencia oficial turca Anadolu.

Topuz fue elegido alcalde de Milas con más del 51 % de los votos en las elecciones locales del 31 de marzo de 2024.

En esa ocasión, el opositor Partido Republicano del Pueblo (CHP, opositor) fue la fuerza más votada del país, con el 37,76 % de los sufragios, arrebatándole el control de amplias regiones al gobernante Partido Justicia y Desarrollo (AKP, islamista) del presidente del país, Recep Tayyip Erdoğan.

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En los últimos años se han registrado numerosas operaciones policiales y judiciales contra administraciones locales en manos de la oposición.

Decenas de regidores y cargos vinculados al CHP han sido investigados o puestos en prisión preventiva por cargos financieros y presunta vinculación con tramas corruptas.

La oposición denuncia que estas acciones judiciales responden a motivaciones políticas y forman parte de una estrategia de "guerra jurídica" destinada a desgastar a sus líderes de cara a los próximos comicios. EFE