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El delantero del Athletic Club Gorka Guruzeta sufre una rotura del ligamento cruzado

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El delantero del Athletic Club Gorka Guruzeta sufrió el pasado sábado en el duelo liguero ante el Valencia una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, y tendrá que pasar por el quirófano, según confirmaron este lunes los servicios médicos del club de Ibaigane.

"Las pruebas realizadas por los servicios médicos del Athletic Club al jugador del primer equipo rojiblanco Gorka Guruzeta revelan que el futbolista sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. En próximas fechas se determinará la fecha para la intervención quirúrgica e informaremos sobre su evolución", apunta el comunicado emitido por la entidad rojiblanca.

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Guruzeta sufrió en Mestalla una torcedura en su rodilla izquierda de manera fortuita en el minuto 62 de partido, cuando solo llevaba seis minutos sobre césped. Así, Edin Terzic y el Athletic pierden al máximo goleador del curso pasado, mínimo, ante el tramo final de la presente temporada.

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