Rubio defiende el descargo de sanciones a Rusia y niega que EEUU ordenara interrumpir Starlink en Ucrania

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El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, ha defendido las exenciones temporales vinculadas a las sanciones contra Rusia y ha rechazado las acusaciones de que Washington esté favoreciendo al presidente ruso, Vladimir Putin, argumentando que la decisión responde a la necesidad de evaluar el impacto de estas medidas en la economía internacional y el abastecimiento energético en un contexto marcado por los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo.

Las declaraciones se producen después de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, calificara de "injusto" el alivio de las sanciones contra Moscú, pese a mostrarse dispuesto a reunirse con Putin. En este contexto, Rubio ha respondido también a las críticas del senador republicano Ted Cruz, que ha considerado un grave error las exenciones por entender que benefician al mandatario ruso.

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"Estas sanciones no se aplicaban únicamente a Rusia", ha señalado Rubio, quien ha recordado que las medidas también contemplan aranceles sobre otros países, entre ellos India. Según ha explicado, el presidente estadounidense, Donald Trump, pretende utilizar un periodo de 60 días para estudiar las repercusiones que tendría aplicar conjuntamente sanciones y gravámenes comerciales, tanto en el conjunto del mundo como en la economía de Estados Unidos.

El responsable de Estado ha recalcado que las sanciones se incorporaron precisamente para disponer de un margen de análisis ante la complejidad de la situación internacional y ha opinado que las decisiones que se tomen a este respecto deben tener en cuenta las distintas presiones que afectan al suministro energético global y la evolución de los precios.

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En este sentido, ha citado las tensiones relacionadas con Irán y el estrecho de Ormuz, los ataques de los hutíes contra Arabia Saudí y los bombardeos sobre infraestructuras energéticas en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania. Asimismo, ha defendido la necesidad de considerar las circunstancias particulares de países como India, que continúa dependiendo en buena medida de la energía rusa pese a haber diversificado sus fuentes de abastecimiento. "Es difícil cambiar de un día para otro", ha agregado.

Por ello, ha insistido en que la Administración estadounidense necesita evaluar distintas variables antes de determinar qué combinación de sanciones y aranceles resulta más adecuada.

RUBIO NIEGA "CONCESIONES GRATUITAS" A PUTIN

Preguntado por las críticas que vinculan las exenciones y el acuerdo relacionado con el diésel con supuestos regalos a Moscú, Rubio ha sostenido que el combustible ruso habría llegado igualmente al mercado internacional, con independencia de las restricciones temporales.

"El diésel que Putin iba a vender se iba a poner a disposición del mercado mundial de una forma u otra", ha afirmado, antes de señalar que la diferencia radica --a su juicio-- en la cantidad de ese combustible que podría recibir Estados Unidos y no en que Rusia vaya a disponer de una nueva vía para comercializarlo.

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El secretario ha recordado además que Washington ya concedió una exención de 60 días relacionada con el petróleo ruso meses atrás, cuando el estrecho de Ormuz se encontraba bajo amenaza. Con este antecedente, ha insistido en que las medidas actuales responden a una situación internacional en la que distintos conflictos que han empezado ha influirse mutuamente. "Hay que gestionar todas estas cuestiones con mucho cuidado, porque ahora están confluyendo", ha apostillado.

EEUU NIEGA HABER ORDENADO LIMITAR STARLINK EN UCRANIA

Por otra parte, Rubio ha negado que el Ejecutivo estadounidense haya ordenado restringir deliberadamente la velocidad de funcionamiento de Starlink --el sistema de Internet por satélite propiedad de Elon Musk-- en Ucrania, después de que Zelenski apuntara a una posible limitación intencionada del servicio.

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El jefe del Departamento de Estado ha desvinculado a Washington de cualquier alteración denunciada diferenciando entre Starlink, un "producto comercial", y Star Shield, una tecnología de carácter militar utilizada por las Fuerzas Armadas estadounidenses.

El responsable diplomático ha indicado que Ucrania no dispone actualmente de acceso a Star Shield, si bien ha reconocido que Kiev ha solicitado utilizarlo para efectuar ataques de largo alcance contra objetivos situados en territorio ruso. A este respecto, ha señalado que las condiciones de un posible acceso están siendo objeto de conversaciones, pero ha insistido en que la situación de Star Shield no debe confundirse con las incidencias comunicadas en el servicio comercial de Starlink.

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Aclarada la diferencia, Rubio ha descartado nuevamente las acusaciones de Zelenski sobre una posible interrupción deliberada y cuestionado que el presidente ucraniano conozca las causas de lo ocurrido. "No fue deliberado. No tuvimos nada que ver con eso (...). Es rotundamente falso", ha zanjado.