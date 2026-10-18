Bombers localiza el cuerpo de la mujer arrastrada por una riera en Cabrera de Mar (Barcelona)

17/07/2025 Vehículo de Bombers de la Generalitat. POLITICA BOMBERS DE LA GENERALITAT

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Los Bombers de la Generalitat han localizado este domingo el cuerpo sin vida de la mujer que este sábado fue arrastrada por una riera en Cabrera de Mar (Barcelona), durante el episodio de lluvias intensas que afectó principalmente la costa central de Catalunya.

Según ha informado el alcalde, Òscar Fernández, han localizado el cuerpo de la mujer en el espigón del puerto de Premià de Mar (Barcelona), durante la mañana de este domingo tras los trabajos que han mantenido desde el sábado y durante toda la noche.

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Los hechos se produjeron cuando una familia intentaba cruzar la riera del tras salir del polideportivo de la localidad, y la mujer, vecina de Cabrera de Mar, cayó en ella y fue arrastrada por el agua.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)