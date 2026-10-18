Intermundial, Heymondo y Destinia cubren en sus seguros de viaje formar parte de una mesa electoral

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Intermundial, Heymondo y Destinia ofrecen seguros de viaje que contemplan la convocatoria para formar parte de una mesa electoral como causa justificada de cancelación, aunque la cobertura está sujeta a las condiciones de cada póliza y a los plazos de contratación, según han informado las compañías a Europa Press.

En el caso de Intermundial, la designación como miembro de una mesa electoral figura entre las causas de anulación de la mayoría de sus seguros y permite recuperar el dinero invertido en las reservas siempre que se cumplan los requisitos establecidos y la póliza se haya contratado antes de recibir la notificación oficial.

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Por su parte, Heymondo incluye esta circunstancia en sus seguros temporales Tranquilidad, Top y Premium, así como en el seguro multiviaje anual cuando se añade la garantía opcional de cancelación, además de contemplarla en su seguro específico de anulación de viaje.

La compañía exige que la reserva se haya realizado antes del anuncio oficial de las elecciones y que el seguro con cobertura de cancelación esté contratado y activo antes de recibir la convocatoria, además de solicitar previamente la exención ante la Junta Electoral de Zona y aportar la resolución que rechace la renuncia o la notificación oficial de la citación obligatoria.

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En cuanto a Destinia, la agencia comercializa seguros de Intermundial con ARAG como aseguradora y contempla la convocatoria electoral entre las causas justificadas de anulación en las modalidades Basic, Plus, Premium y Business, esta última disponible únicamente a través de sus canales de gestión interna.

Para acceder a esta cobertura, el seguro debe contratarse el mismo día de la confirmación del viaje o durante los siete días posteriores, respetando los plazos de entrada en vigor de cada modalidad, mientras que la designación debe producirse después de contratar la póliza e impedir realizar el viaje en las fechas previstas.

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COBERTURAS DE HASTA 10.000 EUROS

Los límites de indemnización varían según el seguro contratado y, en el caso de Heymondo, la cobertura puede alcanzar los 10.000 euros por viajero, en función de la modalidad y del capital seleccionado, para los gastos reales y justificados de cancelación que no puedan recuperarse directamente de los proveedores turísticos.

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En Destinia, la modalidad Basic cubre hasta 10.000 euros, sin superar el importe de la reserva asegurada, mientras que Plus contempla un máximo de 2.000 euros, Premium establece límites de hasta 1.500 euros para viajes dentro de España, 2.500 euros para Europa y países ribereños del Mediterráneo y 4.000 euros para viajes intercontinentales, y Business fija un máximo de 750 euros.

En todos los casos, el reembolso está sujeto a las condiciones particulares de la póliza, mientras que Intermundial no ha especificado en la información facilitada un límite económico concreto para este supuesto.

DESTINIA REGISTRA UN 43% MÁS DE CANCELACIONES

Por otro lado, Destinia ha registrado un incremento del 43% en las cancelaciones durante la semana de celebración de las elecciones en comparación con el resto de las semanas de noviembre y diciembre analizadas.

La agencia considera que este aumento podría estar relacionado con la posibilidad de ser convocado para formar parte de una mesa electoral o con la preferencia de algunos ciudadanos por votar presencialmente, aunque no ha detectado una caída significativa de las reservas que pueda atribuir directamente a la convocatoria electoral.

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Intermundial señala, por su parte, que el 41,5% de los españoles prevé viajar entre octubre y diciembre, según su I Barómetro del viajero, mientras que el 22,2% suele reservar con uno o dos meses de antelación, un periodo que puede coincidir con la comunicación de las designaciones para las mesas electorales.

Las compañías recomiendan revisar las condiciones del seguro y contactar con la aseguradora antes de cancelar la reserva, además de conservar la notificación oficial de la convocatoria y los justificantes de los gastos no reembolsables para tramitar una eventual solicitud de reembolso.

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EL VIAJE RESERVADO NO EXIME AUTOMÁTICAMENTE DE LA MESA ELECTORAL

Según Legálitas, tener un viaje reservado antes de recibir la convocatoria para formar parte de una mesa electoral puede justificar la solicitud de exención en determinados casos, especialmente si la cancelación supone un perjuicio económico importante, aunque la decisión corresponde a la Junta Electoral de Zona, que valorará las circunstancias y la documentación aportada.

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La posibilidad de renunciar a formar parte de una mesa está limitada a los supuestos legalmente previstos y exige acreditar los motivos alegados, sin que baste con invocar razones de conveniencia personal o laboral.