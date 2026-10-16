Meta lanza Muse Spark Open, su modelo de IA de pesos abiertos, en colaboración con Apple para llevarlo al Mac Studio

16/10/2026 Imagen de Muse Spark Open. POLITICA META

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Meta ha lanzado Muse Spark Open, su nuevo modelo de Inteligencia Artificial (IA) de pesos abiertos, que ha preparado junto a Apple para funcionar en el Mac Studio, como alternativa a los modelos abiertos procedentes de China, como Qwen, GLM y Kimi K3, que se han lanzado a lo largo del año.

El laboratorio de IA ha compartido los detalles en su web de Muse Spark Open, un modelo multimodal con 816.000 millones de parámetros totales (816B), de los cuales 42.000 millones (42B) están activos, y con una ventana de contexto de 1 millón de 'tokens', y que ha sido diseñado "para tareas de programación y agénticas, y sobresale en tareas de extensión larga, ingeniería de software compleja y razonamientos de pasos múltiples".

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Con él, Meta regresa a los modelos abietos tras la familia Llama. "Creemos que el futuro es para todos, y eso incluye la libertad de poder ejecutar modelos avanzados donde se quiera, incluso en casa", ha indicado en un comunicado.

El modelo, además, ha sido desarrollado junto con Apple para que los desarrolladores puedan sacarle el máximo partido en el ordenador de la firma de Cupertino. "Muse Spark Open es el primer modelo en su clase que funciona en tu escritorio al usar dos Mac Studio con M5 Ultra de Apple y el último 'framework' MLX", aseguran desde Meta.

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Tras el lanzamiento, el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, publicó en su cuenta de X (antes Twitter) que Muse Spark Open "funciona muy bien en el nuevo Mac Studio gracias al trabajo de John Ternus y Apple".

"Es impresionante ejecutar un modelo del calibre y la escala de Muse Spark Open con tanta eficiencia, directamente desde tu escritorio. Mac Studio sigue empujando los límites de la IA en el dispositivo", subrayó el nuevo director ejectuvo de Apple en la respuesta a Zuckerberg en su cuenta de X.

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Frente a las alternativas asiáticas de referencia, como Qwen3.8, GLM 5.3 y Kimi K3, hay tres aspectos en los que Muse Spark Open se adelanta, según las pruebas de rendimiento compartidas por Meta. Uno es en la eficiencia agéntica en flujo de trabajo real con 61,8 y 89,2 (JobBench y MCP-Atlas) frente a los 52,7 y 84,5 de Qwen3.8, 61,4 y 84,2 de GLM 5.3 y los 54,3 y 82,3 de Kimi K3.

El segundo es en conocimiento general y razonamiento sin herramientas, donde logra 25 puntos en AA-Omniscience frente a 4 de Qwen, 14 de GLM y 20 de Kimi, y en tercer lugar, en capacidad multimodal aplicada (ZeroBench y SimpleVQA), al ser de los pocos modelos abiertos que admiten evaluaciones plenas en ZeroBench, donde alcanza un 50,0 frente a la falta de soporte en Qwen o GLM, y el 41,0 de Kimi.

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Otro detalle es que se impone también en la prueba de comprensión visual SimpleVQA con 73,6, aunque cojea en la generación y depuración de código puro (Terminal-Bench y DeepSWE), donde GLM 5.3 y Kimi K3 lo superan en ambas pruebas, y Qwen3.8, solo en Terminal-Bench.

Tanto las virtudes como las debilidades de Muse Spark Open encajan en el objetivo de convertir el Mac Studio en un equipo de mando agéntico, con Muse Code "impulsado por Muse Spark Open, como la implementación de cambios reales en iOS en Ice Cubes", y creativo local, con el manejo completo de DaVinci Resolve al revisar "el metraje fotograma a fotograma para encontrar los mejores momentos y recortarlos en formato vertical", según señala Meta en su anuncio.

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Todo ello es fruto de la colaboración entre Meta y Apple durante varios meses, según ha explicado el jefe de IA de Meta, Alexandr Wang, en unas declaraciones al medio Axios.

Muse Spark Open ya está disponible para todo el mundo desde este jueves en Hugging Face bajo la Muse Model License, que permite a muchos desarrolladores usarlo de manera gratuita, aunque incluye ciertas limitaciones o condiciones comerciales.