Alejandro Sanz visitará República Dominicana el 14 de noviembre dentro de su gira mundial

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Redacción Internacional, 16 oct (EFE).- Alejandro Sanz actuará el próximo 14 de noviembre en el Estadio de Baseball Centro Olímpico de Santo Domingo en República Dominicana como parte de '¿Y ahora qué?', su última gira mundial que ha iniciado recientemente su recta final en Latinoamérica.

El cantante español recorre desde el pasado 3 de octubre América Latina con su gira mundial, que arrancó en septiembre de 2025 en España.

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Santo Domingo se suma al cartel de actuaciones que en sus próximas fechas tiene paradas en Monterrey (17 octubre), Los Mochis (22 octubre), La Paz (24 octubre), Tuxtla (29 octubre), Acapulco (31 octubre), Honduras (5 noviembre), Costa Rica (7 noviembre) y Puerto Rico (11 noviembre).

A continuación, llega Santo Domingo (14 noviembre), la fecha recientemente añadida, y luego continúa en El Salvador (19 noviembre) y finaliza en Guatemala (21 noviembre).

En total, la gira ha contado a nivel mundial con 76 conciertos con escenarios en México, España, Estados Unidos y Sudamérica. EFE