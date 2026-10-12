Temas del día de EFE Internacional del lunes 12 de octubre (02:00 GMT)

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DESTACADOS

NOBEL ECONOMÍA

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Estocolmo - La Academia Real de Ciencia de Suecia da a conocer el Premio Nobel de Economía 2026, que el año pasado reconoció al estadounidense Joel Mokyr, el francés Philippe Aghion y el canadiense Peter Howitt por haber explicado el crecimiento económico impulsado por la innovación.

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BRASIL ELECCIONES

Aparecida (Brasil)- Brasil celebra con una misa multitudinaria el día de la Virgen de Aparecida, patrona nacional, que estuvo en el centro de la polémica en las elecciones por un rumor que trató de dañar la imagen del candidato opositor Flávio Bolsonaro ante los electores católicos.

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EEUU ELECCIONES

Denver - El republicano Gabe Evans busca conservar su escaño frente al demócrata Manny Rutinel en una de las contiendas más reñidas de Colorado, donde los latinos representan hasta el 28,5 % de los votantes registrados y su apoyo puede resultar decisivo para definir el Distrito 8 y contribuir al control de la Cámara Baja en las elecciones de noviembre.

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YEMEN CONFLICTO

Saná.- Los rebeldes hutíes del Yemen instensifican sus ataques contra aeropuertos e instalaciones energéticas de Arabia Saudí, mientras continúan los violentos combates entre las fuerzas gubernamentales y los insurgentes por el control de la estratégica provincia de Taiz.

FAO ALIMENTACIÓN

Roma - La organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) inaugura en Roma el Foro Mundial de la Alimentación con la presencia de presidentes y jefes de estado de varios países entre ellos la de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el de Bolivia, Rodrigo Paz.

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FMI BM

Bangkok.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial inician su reunión anual en el Centro Nacional de Convenciones Reina Sirikit de Bangkok, que durará hasta el 18 de octubre.

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- ​Los países bajo programas de austeridad del FMI también son, en promedio, aproximadamente el doble de vulnerables a las repercusiones económicas de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y al agravamiento de la crisis climática, según un nuevo análisis de Oxfam publicado antes de las Reuniones Anuales del BMy del FMI. (Texto)

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ADEMÁS

PANAMÁ TERREMOTO | Chitré (Panamá).- Tres días después del potente terremoto que asoló Panamá, sin causar muertos pero sí daños a estructuras, la ayuda humanitaria fluye, en más cuantía cuando las vías terrestres lo permiten, por las zonas más desatas, situadas en el sur del país. (Texto) (Foto) (Video)

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HURACANES PACÍFICO | Ciudad de México - El huracán Simón continúa este lunes frente a las costas de Jalisco (oeste de México), tras modificar su trayectoria y mantenerse sobre el océano Pacífico, muy cerca de tocar tierra, lo que ha intensificado sus efectos en la región con lluvias extraordinarias que mantienen a al menos cuatro estados en alerta. (Texto) (Foto)

ISRAEL ELECCIONES | Jerusalén - La precampaña de las elecciones israelíes del próximo 27 de octubre concluye hoy lunes marcada por el protagonismo de las redes sociales, escandalosos vídeos propagandísticos generados mediante inteligencia artificial (IA) y las llamadas y mensajes a los votantes que han desplazado buena parte de la publicidad tradicional. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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- El final de la precampaña también está marcado por la orden del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de investigar y procesar a los participantes del documental 'NAZA', que relata la matanza masiva de civiles en Gaza mediante testimonios de militares israelíes, por "delitos graves contra la seguridad de Israel". (Texto)

RUSSELL BRAND | Londres - Empieza en el Tribunal de la Corona de Southwark, al sur de Londres, el juicio contra el humorista y actor inglés Russell Brand por supuestos delitos sexuales, entre ellos tres de violación. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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NUESTROS TEMAS

COLOMBIA PAZ |Bogotá - Humberto de la Calle, quien fue jefe negociador del Gobierno en los diálogos con las FARC, afirma en una entrevista con EFE que si no hubieran firmado hace 10 años el acuerdo de paz con esa guerrilla, hoy Colombia tendría 13.000 combatientes más, en un contexto de "descontrol territorial" que vive el país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

MÉXICO CINE | Ciudad de México - Para los indígenas rarámuri, el cine es como un "ave gigante" capaz de llevar su canto alrededor del mundo, cuenta a EFE el director Federico Ceccheti en entrevista sobre 'Jíkuri: Viaje al país de los Tarahumaras', la primera ficción que reimagina el viaje del poeta francés Antonin Artaud a la Sierra Tarahumara en 1936, desde la cosmovisión de quienes aún la habitan. (Texto) (Foto)

SHAKIRA | Madrid - Maluma, Beéle y Dani Martín serán los artistas invitados que acompañarán a Shakira en el último concierto de su residencia en Madrid, que se celebrará hoy y que la cantante colombiana plantea como una despedida junto a algunos de sus colaboradores y amigos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

América

14:00 GMT.- Nueva York.- ONU COLOMBIA.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una sesión sobre la situación del proceso de paz en Colombia

16:00 GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO INDUSTRIA.- El Instituto de Estadística de México divulga los datos de la actividad industrial de agosto. (Texto)

19:00 GMT.- Nueva York.- ONU SIRIA.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una sesión sobre la situación en Siria.

Asunción - PARAGUAY DICTADURA - Inician los trabajos de excavación para la búsqueda de personas detenidas y desaparecidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay (1954-1989) en un cementerio de la capital del país, Asunción. (Texto) (Foto) (Video)

Lima - PERÚ PAPA - El alcalde del Callao, la portuaria provincia vecina a Lima, presenta los avances en la elaboración de la estatua del papa León XIV que se erigirá frente al océano Pacífico, la más grande del mundo dedicada al actual pontífice. (Texto) (Foto) (Video)

Lima - PERÚ ARQUEOLOGÍA - El Ministerio de Cultura de Perú anuncia las actividades en conmemoración por los 32 años del descubrimiento de Caral, la ciudad más antigua de América conocida hasta ahora, que se ubica en Perú, a unos 130 kilómetros al norte de Lima. (Texto)

Europa

Roma.- PAPA SALUD.- León XIV se someterá esta semana a una operación para extirpar un nódulo pulmonar, el primer problema de salud relevante que se conoce de Robert Prevost en su año y medio de pontificado.

Dublín.- UE TELECOMUNICACIONES.- Reunión informal de ministros de Telecomunicaciones de la Unión Europea.

Basilea.- G20 CRIPTOMONEDAS.- El presidente del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB por sus siglas en inglés), Andrew Bailey, envía una carta a los países del G20 sobre acuerdos de criptomonedas estables y los problemas que pueden plantear para la estabilidad financiera.

Londres.- RUSSELL BRAND.- Empieza en el Tribunal de la Corona de Southwark, al sur de Londres, el juicio contra el humorista y actor inglés Russell Brand por supuestos delitos sexuales, entre ellos tres de violación. (Texto) (Foto) (Vídeo)

02:00 GMT.- Berlín.- CRISIS CLIMÁTICA.- El componente de monitoreo del clima del programa espacial europeo, Copernicus, publica su boletín de septiembre. (Texto)

06:00 GMT.- Londres.- HEATRHOW TRÁFICO.- El aeropuerto de Heathrow, al oeste de Londres, publica las cifras del tráfico en septiembre. (Texto)

07:30 GMT.- Varsovia.- UCRANIA GUERRA.- El primer ministro polaco, Donald Tusk, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, abren el Foro de Seguridad de Varsovia.

07:30 GMT.- Massy.- FRANCIA POMPIDOU.- El Centro Pompidou, cuyo emblemático edificio en París está cerrado por reformas al menos hasta 2030, presenta los detalles de su nueva sede a las afueras de la capital francesa, dedicada a la conservación, la restauración y almacenamiento de las colecciones. (Texto) (Foto) (Vídeo)

08:00 GMT.- Luxemburgo.- UE EXTERIORES.- Los ministros de Exteriores prevén aprobar en un Consejo la mayor lista de sancionados por la invasión rusa de Ucrania, con unos 1.600 nombres nuevos, y sentarán las bases de una futura misión de asesoramiento de las Fuerzas Armadas del Líbano.

08:00 GMT.- Luxemburgo.- UE MEDIO AMBIENTE.- Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea.

08:00 GMT.- Roma.- FAO VENEZUELA.- Colectivos venezolanos protestan frente a la organización de Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) por la presencia de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el Foro Mundial de la Alimentación. (Texto) (Foto) (Vídeo)

08:15 GMT.- París.- FRANCIA MOTOR.- El presidente francés, Emmanuel Macron, visita el Salón del Automóvil de París, que abrirá sus puertas al público del 13 al 18 de octubre. La cita reúne a fabricantes y profesionales del sector para presentar sus novedades y las últimas tendencias de la industria automovilística. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:45 GMT.- Estocolmo.- NOBEL ECONOMÍA.- La Academia Real de Ciencia de Suecia da a conocer el Premio Nobel de Economía. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00 GMT.- Berlín.- ALEMANIA PARTIDOS.- El canciller alemán, Friedrich Merz, comparece ante los medios tras dos días de reuniones con la cúpula del partido conservador que encabeza, la Unión Cristianodemócrata (CDU) tras la debacle electoral de las últimas semanas de la fuerza en Sajonia-Anhalt, Berlín y Mecklemburgo-Antempomerania. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:30 GMT.- Varsovia.- UCRANIA GUERRA.- El comandante supremo aliado en Europa (SACEUR), el general estadounidense Alexus G. Grynkewich, participa en un panel del Foro de Seguridad de Varsovia sobre Rusia y la defensa.

12:00 GMT.- Roma.- FAO ALIMENTACIÓN.- La organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) inaugura en Roma el Foro Mundial de la Alimentación con la presencia de presidentes y jefes de estado de varios países entre ellos la de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el de Bolivia, Rodrigo Paz. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00 GMT.- Berlín.- SALUD CONFERENCIA.- La directora ejecutiva de ONUSIDA, Winnie Byanyima, el presidente de Médicos sin Fronteras Internacional (MSF), Javid Abdelmoneim, el director del Instituto de Virología del Hospital Charité, Christian Drosten y la fundadora de The Vaccine Confidence Project (VCP), Heidi Larson, entre otros, participan en un panel de la Cumbre Mundial de la Salud sobre la confianza en la ciencia.

15:30 GMT.- Londres.- R.UNIDO UE.- La Cámara de los Comunes (baja) del Parlamento británico debate una solicitud en línea con más de 100.000 firmas pidiendo el regreso del Reino Unido a la Unión Europea. Cámara de los Comunes

16:00 GMT.- Berlín.- SALUD CONFERENCIA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, la directora ejecutiva de ONUSIDA, Winnie Byanyima, la presidenta de Save the Children International, Inger Ashing, y el premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus, entre otros, participan en un panel de la Cumbre Mundial de la Salud con el título "Desde las crisis a la resiliencia: innovar para la salud". (Texto)

Madrid - REYES CEUTA -Tras haber sido consensuada entre el Gobierno y la Casa Real, los reyes visitarán el martes por primera vez Ceuta, donde pernoctarán antes de ir a Melilla, un viaje histórico para apoyar a los ceutíes después de la intrusión masiva de miles personas en la Ciudad Autónoma a finales del mes de julio. (Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023787619)

O.Medio y África

08:00 GMT.- Jerusalén.- ISRAEL ELECCIONES.- La precampaña de las elecciones israelíes del próximo 27 de octubre concluye este lunes marcada por el protagonismo de las redes sociales, escandalosos vídeos propagandísticos generados mediante inteligencia artificial (IA) y las llamadas y mensajes a los votantes, que han desplazado buena parte de la publicidad tradicional. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Riad.- A.SAUDÍ ENERGÍA.- Continúa hoy la 25º edición del Congreso de Energía de WPC en Riad, Arabia Saudí, que reúne a líderes mundiales y a representantes del sector, y que contará con reuniones del Foro Internacional de la Energía (IEF) y de la Organización de Países Árabes Exportadores de Petroleo (OPAEP). (Texto)

Nairobi.- CAMBIO CLIMÁTICO -El Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA) publica su informe anual sobre cómo las empresas participantes del sector del petróleo y el gas miden, notifican y reducen las emisiones de metano. (texto)

Asia

Bangkok.- FMI BM.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial celebran su reunión anual en el Centro Nacional de Convenciones Reina Sirikit de Bangkok del 12 al 18 de octubre.

Bangkok.- FMI BM.- La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y el presidente del Banco Mundial (BM), Ajay Banga, participan en un encuentro sobre el potencial de la inteligencia artificial (IA) para impulsar el desarrollo, mejorar servicios y generar empleo.

Pekín.- CHINA LATINOAMÉRICA.- La Asociación de Diplomacia Pública de China celebra un encuentro con representantes y expertos chinos sobre gobernanza global y relaciones entre China y América Latina y el Caribe.

Redacción EFE Internacional

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