Corea del Norte lanza un misil aparentemente balístico, según Seúl y Tokio

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Tokio, 12 oct (EFE).- Corea del Norte lanzó este lunes un posible misil balístico hacia el mar de Japón, llamado mar del Este en las dos Coreas, informaron el Estado Mayor Conjunto surcoreano (JCS) y el Ministerio de Defensa japonés.

"Corea del Norte ha lanzado un objeto que podría ser un misil balístico", afirmó el Ministerio de Defensa nipón en un comunicado a las 9:45 hora local (00:45 GMT). La cartera añadió minutos después que se estima que el posible misil ya había caído, sin añadir más detalles.

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Por su parte, el Ejército de Corea del Sur señaló en un comunicado haber detectado un lanzamiento, según un comunicado recogido por la agencia surcoreana de noticias Yonhap. EFE