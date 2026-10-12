Agencias

Corea del Norte lanza un misil aparentemente balístico, según Seúl y Tokio

Guardar

Tokio, 12 oct (EFE).- Corea del Norte lanzó este lunes un posible misil balístico hacia el mar de Japón, llamado mar del Este en las dos Coreas, informaron el Estado Mayor Conjunto surcoreano (JCS) y el Ministerio de Defensa japonés.

"Corea del Norte ha lanzado un objeto que podría ser un misil balístico", afirmó el Ministerio de Defensa nipón en un comunicado a las 9:45 hora local (00:45 GMT). La cartera añadió minutos después que se estima que el posible misil ya había caído, sin añadir más detalles.

PUBLICIDAD

Por su parte, el Ejército de Corea del Sur señaló en un comunicado haber detectado un lanzamiento, según un comunicado recogido por la agencia surcoreana de noticias Yonhap. EFE

Últimas Noticias

Detenido un hombre colombiano por su presunto rol en una red de soborno y blanqueo en el gobierno de Maduro

Detenido un hombre colombiano por su presunto rol en una red de soborno y blanqueo en el gobierno de Maduro

La UE limitará importación de híbridos chinos a 350.000 unidades al año, según Bloomberg

Infobae

Huracán Simón se debilita a categoría 3 frente a costas de Jalisco en el Pacífico mexicano

Infobae

Alertan sobre la contaminación por minería ilegal en provincia oriental de Cuba

Infobae

Muere una persona y otras once resultan heridas en un nuevo ataque hutí contra el aeropuerto saudí de Riad

Infobae