Sonia Bermúdez prevé un duelo "más duro" el martes y subraya los 150 partidos de Alexia

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Washington, 12 oct (EFE).- La seleccionadora de España, Sonia Bermúdez, afirmó este lunes que prevé un partido "más duro" este martes ante Estados Unidos con respecto al que ambos equipos disputaron el sábado y subrayó la importancia de que Alexia Putellas vaya a jugar en Pensilvania su encuentro 150 con la Roja, un hito inédito para una futbolista española.

"Espero mañana un partido mucho más duro. Intentaremos gestionar sus transiciones, seguramente nos intentarán hacer daño por ahí", dijo la entrenadora en una rueda de prensa en el estadio Subaru Park de Chester, Pensilvania, donde este martes a las 19.00 hora local (23.00 GMT) se medirán ambas escuadras después de la victoria por 0-2 de las españolas en Washington.

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Bermúdez también puntualizó que, pese al objetivo de querer ganar estos dos amistosos de alto voltaje, ella quiere seguir moviendo y probando cosas en una 'ventana' en la que convocó a cinco debutantes y en la que ha tenido bajas de peso como Cata Coll, Mariona Caldentey, Claudia Pina y Mapi León, y que de estas dos citas también valorará "otras cosas".

La lateral del Orlando Pride, Oihane Hernández, también pronosticó en la comparecencia ante los medios que el del martes será un enfrentamiento aún más físico que el disputado el sábado en la capital estadounidense.

"Espero un encuentro más físico, van a ser más agresivas y tenemos que ser tan físicas como ellas", apuntó la exjugadora de Real Madrid y Athletic de Bilbao, que recordó que las estadounidenses juegan ante su público y querrán quitarse el mal sabor de boca del sábado.

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Al ser preguntada por el estado físico de las 24 jugadoras con las que cuenta, Bermúdez dijo que están "todas perfectas", incluyendo a la capitana Irene Paredes, que no pisó el césped el sábado tras perderse la sesión del viernes, y Alexia Putellas, a la que se vio acabar el anterior partido con gestos de dolor.

De esta última recordó que mañana jugará su partido 150 con la selección española, algo que consideró "un dato único y muy difícil de conseguir".

Putellas es la futbolista española con más encuentros disputados con la Roja, 149, por delante de Paredes (128), Jenni Hermoso (125) y Mariona Caldentey (104). EFE