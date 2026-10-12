ONU condena ataques hutíes contra aeropuertos saudíes y pide investigación

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Ginebra, 12 oct (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió este lunes investigar los ataques de los hutíes contra aeropuertos de Arabia Saudí, que han causado decenas de muertos y heridos entre ciudadanos saudíes y extranjeros, y exigió que los responsables de posibles violaciones del derecho internacional humanitario rindan cuentas.

Türk condenó los ataques perpetrados en los últimos días y destacó especialmente el de este domingo contra el aeropuerto internacional de Riad.

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El responsable de Naciones Unidas enfatizó que los ataques contra civiles e infraestructuras civiles están prohibidos por el derecho internacional humanitario y reclamó que tanto estos hechos, como otras presuntas violaciones cometidas por todas las partes en el conflicto, sean investigados.

El alto comisionado sostuvo que el grave impacto de la guerra sobre la población civil, tanto en Yemen como en Arabia Saudí, demuestra que la continuación de las hostilidades solo provocará más sufrimiento.

Por ello, instó a todas las partes a reducir la escalada y evitar nuevas víctimas.

También recordó la obligación de respetar los principios de distinción y proporcionalidad en cualquier acción militar, y de adoptar todas las precauciones posibles para proteger a la población civil. EFE