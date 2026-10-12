Más de 300 comercios de Melilla se suman a la campaña de bienvenida a los Reyes

Guardar

La Ciudad Autónoma de Melilla ha distribuido carteles oficiales y estampas conmemorativas de la visita de los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, en más de 300 establecimientos comerciales repartidos por todos los barrios de la ciudad, con el objetivo de implicar al conjunto de la ciudadanía en los preparativos de este acontecimiento histórico.

Según ha informado el Gobierno melillense la iniciativa forma parte de su campaña de difusión y ornamentación impulsada con motivo de la llegada de Sus Majestades este miércoles 14 de octubre. Ha explicado que "la actuación busca extender el ambiente de bienvenida por toda Melilla y convertir al comercio local en uno de los protagonistas de una celebración que pretende llegar a todos los rincones de la ciudad".

PUBLICIDAD

El Ejecutivo local ha subrayado que a la campaña también se han sumado las asociaciones de vecinos, que "colaboran en la distribución del material conmemorativo para facilitar la participación de los melillenses". Los carteles y estampas pueden recogerse gratuitamente en los establecimientos participantes, las asociaciones vecinales y la Oficina de Turismo situada en la plaza de las Culturas.

Los preparativos incluyen también actuaciones de ornamentación urbana: "La avenida Juan Carlos I ya luce banderolas conmemorativas, mientras que los mupis publicitarios de la ciudad se han incorporado a una campaña especial de bienvenida" ha resaltado.

Además, durante los estos días se están colocando banderas de España en las calles de Melilla para reforzar el ambiente festivo ante la llegada de los Reyes.

La programación se completa con la exposición urbana Casa Real: Siempre con nosotros, siempre con España, instalada al aire libre en la avenida Cándido Lobera. A través de fotografías y documentos, la muestra repasa algunos de los principales hitos de la relación entre Melilla y la Corona, así como la cercanía y la vocación de servicio de la Familia Real.

PUBLICIDAD

La Ciudad Autónoma ha animado a los melillenses a acudir este miércoles 14 de octubre, a las 11:45 horas, a la Plaza de España para recibir a Felipe VI y Letizia y ofrecerles una bienvenida multitudinaria.

El Gobierno ha destacado que "la visita constituye una ocasión para reafirmar los vínculos históricos de Melilla con la Corona y expresar el afecto de sus habitantes hacia la institución monárquica". Como precedente, la Ciudad Autónoma recuerda la visita de los Reyes Juan Carlos y Sofía en 2007, cuando los melillenses tuvieron la oportunidad de mostrar su cercanía a la Familia Real.

PUBLICIDAD