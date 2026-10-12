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Los Reyes Felipe y Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía presiden la recepción del Día de la Hispanidad

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Los Reyes Felipe y Letizia, acompañados por la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, han presidido este lunes la tradicional recepción con motivo del Día de la Fiesta Nacional en el Palacio Real de Madrid. La Familia Real ha puesto así el broche institucional a una jornada marcada por los actos conmemorativos del 12 de octubre, que han comenzado con el solemne homenaje a la Bandera Nacional y el desfile militar celebrado en la plaza de Cánovas del Castillo.

Tras la parada militar, los Reyes y sus hijas se han trasladado al Palacio Real para recibir a los representantes de las principales instituciones del Estado, así como a personalidades del ámbito político, económico, social y cultural. La recepción ha contado con alrededor de un millar de invitados y ha permitido a Felipe VI y Doña Letizia, junto a sus hijas, protagonizar el tradicional besamanos.

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Entre los primeros asistentes se han encontrado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las principales autoridades del Estado, además de miembros del Ejecutivo y representantes autonómicos. Como novedad en esta edición, los Reyes han invitado también a representantes de la sociedad civil de Ceuta y Melilla, pocos días antes de realizar su primera visita oficial a ambas ciudades autónomas.

La celebración del Día de la Fiesta Nacional tiene como objetivo recordar solemnemente momentos de la historia colectiva que forman parte del patrimonio histórico, cultural y social común de los españoles. La jornada incluye cada año el homenaje a la Bandera, el recuerdo a quienes dieron su vida por España y el desfile de las Fuerzas Armadas y de otros cuerpos e instituciones.

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