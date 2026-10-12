La UE lamenta el aplazamiento de las elecciones palestinas y pide celebrarlas "lo antes posible"

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La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha lamentado este lunes, en nombre de los Veintisiete, el aplazamiento por un año de las elecciones legislativas y presidenciales palestinas hasta noviembre de 2027 y ha reclamado que se celebren "lo antes posible", al considerar que las instituciones palestinas necesitan renovar su legitimidad democrática tras dos décadas sin comicios legislativos.

"Las elecciones legislativas y presidenciales deberían celebrarse lo antes posible. Tras 20 años sin una votación legislativa, las instituciones palestinas necesitan una legitimidad renovada", ha señalado Kallas en rueda de prensa al término del Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) celebrado este lunes en Luxemburgo.

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En este sentido, la jefa de la diplomacia europea ha reiterado que la Unión Europea mantiene su disposición a apoyar la organización de los comicios, incluida la posibilidad de desplegar una misión europea de observación electoral para supervisar el proceso.

Las declaraciones llegan después de que el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, anunciara el sábado la cancelación de las elecciones legislativas previstas para el 28 de noviembre y su aplazamiento hasta el 11 de noviembre de 2027, fecha en la que se celebrarían conjuntamente con las presidenciales.

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Abbas justificó la decisión por las restricciones y ataques de Israel en la Franja de Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Este, que, según denunció, impiden garantizar las condiciones necesarias para celebrar unas elecciones "libres, justas e incluyentes".

El aplazamiento recibió el respaldo del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que consideró que actualmente no se dan las condiciones políticas y de seguridad adecuadas para la celebración de los comicios.

Las últimas elecciones legislativas palestinas se celebraron en 2006, cuando Hamás se impuso al movimiento Al Fatá de Abbas, mientras que las últimas presidenciales tuvieron lugar en 2005, cuando el actual mandatario palestino resultó elegido.