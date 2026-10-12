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El Papa León XIV será hospitalizado mañana para someterse a la operación del nódulo del pulmón

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El Papa León XIV será hospitalizado este martes a última hora de la mañana en el Hospital Gemelli para someterse a la intervención quirúrgica en la que le extirparán un nódulo del pulmón, según han confirmado a Europa Press fuentes del Vaticano.

El Pontífice anunció este domingo tras el tradicional rezo del Ángelus, que en los próximos días se sometería a una intervención después de que los médicos le detectaran un nódulo pulmonar, durante una revisión.

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"Recientemente, durante unos controles, los médicos me encontraron un módulo circunscrito en el pulmón. Ha sido detectado en una fase muy temprana y bien localizado", indicó el Pontífice ante los fieles congregados en la plaza de San Pedro del Vaticano.

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