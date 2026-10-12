Cuatro supuestos "terroristas" muertos por la detonación de un explosivo en la Cachemira india

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Cuatro presuntos "terroristas paquistaníes" han muerto debido a la detonación de una mina en Krishna Ghati, muy cerca de la Línea de Control que funciona como frontera provisional para delimitar la parte de Cachemira controlada por Pakistán y la controlada por India.

Entre los fallecidos estaría Muhamad Faizan, un comandante del grupo Lashkar e Taiba, quien falleció junto a tres de sus compañeros tras activar una mina cuando intentaban infiltrarse desde la zona paquistaní, informa la televisión india NDTV.

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La detonación causó la activación de un explosivo que salió disparado hacia un localidad de la parte india, en el distrito de Poonch. Los otros fallecidos serían Muhamad Ishtiaq, Muhamad Waqas y Muhamad Asim.

Este mismo lunes las fuerzas militares indias desplegadas en la zona han detectado dos minas herrumbrosas que fueron destruidas por artificieros. La zona está trufada de minas y las fuertes lluvias pueden desenterrar este tipo de artefactos colocados por ambas partes.

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Las autoridades indias han acusado en numerosas ocasiones a Pakistán de respaldar a diversos grupos armados en Cachemira, una región en disputa entre ambos países desde su independencia de Reino Unido en 1947 y por la que se han enfrentado en dos de las tres guerras. En 1999 hubo un breve pero intenso enfrentamiento militar entre ambas potencias nucleares y desde 2003 se mantiene una frágil tregua.