Autoridades evacuan casas de Santiago afectadas por aluvión en previsión de nuevas lluvias

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Santiago de Chile, 12 oct (EFE).- Las autoridades chilenas instruyeron este lunes la evacuación de las viviendas afectadas por el aluvión que sacudió a la comuna de Las Condes, en el este de Santiago, el pasado jueves, ante la previsión de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) de nuevas precipitaciones intensas en la capital.

"Sabemos que viene un sistema frontal de condiciones similares al que tuvimos la semana pasada, además que Sernageomin (Servicio Nacional de Geología y Minería) durante la mañana de hoy elevó la alerta de la posibilidad de remoción en masa, que antes era moderada y ahora es de una alta probabilidad", informó a la prensa local Germán Codina, delegado presidencial de la Región Metropolitana.

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Las previsiones indican que el mayor caudal de lluvia se presente desde las 15:00 hora local (18:00 GMT) en adelante, por lo que la instrucción es que las casas queden totalmente desocupadas para resguardar a las personas.

Ante este panorama, Codina advirtió que los más de 1.000 voluntarios que se sumaron para ayudar en el despeje y limpieza del sector San Carlos de Apoquindo en la precordillera de Los Andes, una zona residencial de altos ingresos, solo podrán trabajar hasta el mediodía.

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"No podemos descartar la posibilidad de que frente a las precipitaciones tengamos un evento de similares características al que ya hemos visto, por lo tanto, tenemos que ser extremadamente precavidos", añadió.

La situación de emergencia también originó el anuncio de la Secretaría Regional Ministerial de Educación sobre la suspensión de clases para este martes en 12 establecimientos educacionales de la comuna de Las Condes.

La avalancha de lodo e inundaciones que se produjo hace cuatro días, en este sector de la capital, recorrió 15 kilómetros de avenidas y calles dejando seis heridos y más de 2.000 viviendas afectadas.

Chile actualmente está siendo afectado por fuertes lluvias en la zona centro-sur del país, pero los temporales -influidos por el fenómeno de El Niño- comenzaron desde mediados de este año recorriendo diez de sus dieciséis regiones.

Al menos 16 personas han fallecido por el sistema frontal con un balance de más de 3.000 damnificados, producto de desbordamientos de caudales, inundaciones, además de daños a infraestructuras. EFE