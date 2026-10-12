Australia confirma la salida de Irak de un ingeniero australiano tras cinco años detenido

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Sídney (Australia), 12 oct (EFE).- La ministra de Asuntos Exteriores de Australia, Penny Wong, dijo este lunes que el australiano Robert Pether ha abandonado Irak cinco años después de ser detenido y condenado por fraude en relación con un proyecto para construir la sede del Banco Central iraquí, tras el levantamiento de las restricciones de viaje que le impedían salir del país.

Pether, ingeniero de 51 años, viaja a Irlanda para reunirse con su familia, después de que Wong hablara con él poco antes de su salida de Bagdad, tras la cual la ministra expresó en un comunicado el alivio del Gobierno australiano y señaló que el prolongado proceso ha tenido un fuerte impacto en el ingeniero y sus allegados.

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Se espera que tras reunirse con su familia en Irlanda, todos regresen juntos a Australia, aunque Exteriores no ha proporcionado información sobre dicho regreso.

Pether fue detenido en abril de 2021 junto a su compañero egipcio Khalid Radwan, cuando ambos trabajaban para la consultora CME Consulting en la construcción de la sede del Banco Central de Irak, un proyecto afectado por problemas de costes y retrasos.

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En agosto de 2021, Pether y Radwan fueron condenados por un tribunal iraquí a cinco años de prisión por fraude, así como al pago de unos 12 millones de dólares estadounidenses (casi 10,7 millones de euro al cambio actual) en un proceso que según la ONU contravino el derecho internacional.

Pether salió de prisión en junio de 2025, tras más de cuatro años encarcelado, pero continuó sujeto a restricciones que le impedían abandonar Irak.

Un grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas concluyó en marzo de 2022 que los arrestos fueron arbitrarios y denunció interrogatorios abusivos y coercitivos, además de cuestionar las garantías del proceso judicial.

La salida del ingeniero se produce tras años de gestiones diplomáticas de Camberra y asistencia consular a Pether y su familia. EFE

(foto)(vídeo)