Agencias

Georgieva (FMI) afirma que la inversión en IA mantiene el crecimiento global en el 3 %

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Bangkok, 12 oct (EFE).- La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, dijo este lunes en Bangkok que "la fuerte inversión en infraestructura de IA (inteligencia artificial) mantiene el crecimiento global en torno al 3 %", a pesar de que la "inestabilidad en el mercado energético" sigue lastrando la economía.

"Puedes amar, odiar o temer a la IA, pero ya está aquí y hemos visto la primera ola de impactos", dijo la directora del FMI, asegurando que su integración en la vida diaria debe pasar por un control gubernamental que garantice "la seguridad frente a actores malintencionados" para que su "adopción pueda prosperar".

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Las declaraciones de Georgieva tuvieron lugar durante la sesión de apertura de las reuniones anuales del Fondo y el Banco Mundial, que este año se celebran en Bangkok y donde abordarán las implicaciones financieras de la guerra en Oriente Medio y su impacto en el comercio energético.

Durante el coloquio, centrado en cómo la IA aplicada puede impulsar la productividad y crear empleo, la directora del FMI estuvo acompañada del presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, y el de Singapur, Tharman Shanmugaratnam.

Este martes, el FMI presentará su informe de perspectivas económicas de cada país, que revelará el impacto que ha tenido esta tecnología en el crecimiento de algunas naciones. EFE

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