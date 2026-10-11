La selección española femenina de hockey patines logra su noveno título mundial en Asunción

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La selección española femenina de hockey sobre patines ha conquistado su noveno título mundial en los World Skate Games 2026, los Juegos Mundiales de patinaje, que se celebran en Asunción, en una octava jornada de competición en la que España ha logrado 12 medallas, entre ellas los oros de Egoitz Bijueska en park, de Guillermo Gómez en la rutina libre de patinaje artístico, de Sergio Menéndez en eslalon gigante de alpino en línea y de la sub-19 masculina de hockey patines.

A estos cinco títulos se han sumado siete nuevas preseas en patinaje artístico, patinaje de velocidad y alpino en línea. Por el momento, España suma 25 medallas en la cita paraguaya: ocho oros, 10 platas y siete bronces.

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En la final femenina de hockey patines, España se proclamó campeona del mundo por novena vez después de vencer a Argentina (1-3). El conjunto dirigido por Sergi Macià se adelantó con el gol de Marta Piquero y aumentó su renta gracias a Sara Roces. La albiceleste recortó distancias por medio de Luchi Maldonado, pero Aina Florenza se encargó de sentenciar la contienda.

La selección española completa así un torneo perfecto después de superar la fase de grupos con pleno de victorias y eliminar a Portugal en semifinales (2-1). Este triunfo supone el noveno Campeonato del Mundo de la selección española absoluta femenina de hockey patines, que revalida el título logrado en Italia 2024.

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Además, la selección española masculina Sub-19, con Francesc Bargalló como seleccionador, también defendió su corona al imponerse a Portugal (1-2) con goles de Hugo Mareque y Genís Costa.

Por su parte, el patinaje artístico español dejó cinco medallas en la modalidad de libre. Guillermo Gómez se proclamó por primera vez campeón del mundo sénior con una puntuación total de 275,76 puntos, liderando un podio al que también se subió su compatriota Unai Cereijo, nuevo subcampeón del mundo. Héctor Díez fue quinto.

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En la competición femenina, Sira Bella logró la medalla de plata y Elna Francès se colgó el bronce. La quinta medalla de la jornada, un bronce, la consiguió David Rama en categoría júnior masculina.

Mientras, el bilbaíno Egoitz Bijueska, de 15 años, revalidó su título de campeón de skateboarding park, dando un paso enorme en la carrera hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En patinaje de velocidad, 'Chevi' Guzmán, actual plusmarquista mundial de 100 y 200 metros, logró la plata en los 200 metros dual time trial después de detener el cronómetro en 17.215 segundos.

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Además, el estreno del alpino en línea trajo tres preseas para España, en eslalon gigante. Sergio Menéndez se colgó el oro en categoría sénior, mientras que en categoría júnior, Sofía Álvarez del Pozo se llevó la plata y Marcos Arias, el bronce. En sénior femenina, Brugués Grau terminó en quinta posición. Mientras, Laia de la Romana se quedó muy cerca del podio en el Campeonato del Mundo de Scooter Street al acabar cuarta.