Ataque ucraniano contra Yandex afecta servicios en varios países postsoviéticos

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Moscú, 11 oct (EFE).- Los usuarios del gigante informático ruso Yandex de varios países postsoviéticos reportaron fallos en el servicio de esta plataforma tras el ataque ucraniano contra un centro de datos de la compañía a 200 kilómetros de Moscú, el tercero en los últimos días.

En Bielorrusia, principal aliado de Rusia en la guerra contra Ucrania, los usuarios sufrieron graves fallos de los servicios de Yandex, particularmente de la aplicación Go, que gestiona los servicios de taxis y entrega a domicilio, según el portal informativo local 'Grondenskaya pravda'.

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Los usuarios de Kazajistán también experimentaron dificultades con esta aplicación, según el portal noticioso Ulysmedia.kz, que informó de problemas semejantes en Uzbekistán, Turquía, Armenia y Serbia.

Según el medio digital armenio News.am, en esta nación caucásica dejó de funcionar el servicio de llamada de taxis y el trazado de rutas en Yandex Go.

Esto también afectó a los servicios de información sobre los horarios del transporte público en Ereván, gestionados por la plataforma informática rusa.

En Kirguistán dejó de funcionar el servicio Yandex Yedá, encargado de entrega de comida a domicilio, así como el servicio de taxi, según informó la corresponsalía de TASS en esta república postsoviética.

Ucrania atacó este domingo el tercer centro de datos del gigante informático ruso Yandex, según informó la propia compañía, mientras los servicios de monitoreo de tráfico rusos reportan fallos de conectividad en diversas regiones.

En particular se detectaron fallos en los servicios Yandex Go (taxis), Yandex Pay (pagos), Yandex Yedá (comida a domicilio), Alisa (asistente digital para casas inteligentes).

Según el canal de Telegram independiente ruso'Ostorozno, nóvosti', en la sureña ciudad de Rostov en el Don dejaron de funcionar todos los servicios de taxi, incluso los locales.EFE