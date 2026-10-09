Sudáfrica retira una directiva sobre solicitudes de asilo tras disturbios antiinmigración

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Nairobi, 9 oct (EFE).- El Ministerio del Interior de Sudáfrica retiró este viernes una directiva que permitía recibir nuevas solicitudes de asilo debido a que su aplicación desbordó en pocos días los centros de refugiados y a "graves amenazas para la seguridad", tras producirse protestas antiinmigración violentas.

La decisión se tomó un día después de que manifestaciones contra la inmigración irregular se tornaran violentas en Durban (este) y Soweto, antiguo gueto negro de Johannesburgo (norte), donde ardieron 24 vehículos y fueron saqueados comercios propiedad de extranjeros.

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"El intento de aplicar en la práctica la sentencia inmediatamente provocó graves consecuencias que no podían haberse previsto", aseguró Interior en un comunicado.

Entre esas consecuencias, añadió, las oficinas de recepción de refugiados "quedaron desbordadas en cuestión de días", sus funcionarios fueron puestos "en riesgo" y surgieron "graves amenazas para la seguridad y el orden público".

La directiva fue emitida el pasado 28 de septiembre para aplicar una sentencia dictada el 7 de julio de este año por el Tribunal Constitucional sobre el acceso al sistema de asilo.

Ese fallo estableció que una persona no puede quedar excluida del procedimiento únicamente por incumplir determinados requisitos procesales, como haber entrado irregularmente en Sudáfrica.

Interior subrayó que la orden fue una medida "puramente operativa" y rechazó las acusaciones de que respondiera a motivaciones políticas.

El Gobierno insistió, además, en que la sentencia del Constitucional no supone una amnistía general ni concede automáticamente el estatuto de refugiado, residencia permanente u otros derechos legales a los migrantes indocumentados.

Tras retirar la directiva, Interior anunció que iniciará "un nuevo proceso" para determinar la manera "operativamente más apropiada" de cumplir la decisión judicial y reafirmó su respeto al Tribunal Constitucional y al Estado de derecho.

Las protestas de este jueves dejaron diez vehículos incendiados en Soweto y catorce en Durban, además de saqueos en establecimientos pertenecientes a extranjeros, según la Policía sudafricana.

Las movilizaciones se concentraron alrededor de oficinas de Interior donde cientos de extranjeros acudían para tramitar solicitudes de asilo.

Según la Policía, las protestas están relacionadas con desinformación acerca de que el fallo del Tribunal Constitucional "otorga una amnistía general a los extranjeros indocumentados".

Las fuerzas de seguridad informaron este viernes de que la calma regresó a Soweto y a Durban después del despliegue de agentes.

Sudáfrica atraviesa en los últimos meses un aumento de las movilizaciones contra la inmigración irregular, en un país donde las tensiones xenófobas han provocado en anteriores ocasiones episodios de violencia con decenas de muertos.

Unos 180.000 ciudadanos de Zimbabue, Malaui, Ghana, Mozambique, Nigeria, Kenia, Uganda, Tanzania y la República Democrática del Congo (RDC) han sido repatriados a sus países de origen en los últimos meses en el marco de una ola de xenofobia contra migrantes africanos, según datos oficiales proporcionados por los respectivos gobiernos. EFE

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