Putin llama a mejorar la imagen de la postsoviética CEI pese a la guerra en Ucrania

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Moscú, 9 oct (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, llamó hoy a mejorar la imagen de la postsoviética Comunidad de Estados Independientes (CEI) pese al impacto de la guerra en Ucrania, que varios de sus miembros han llamado a terminar cuanto antes.

"Promover una imagen positiva de la CEI en la sociedad, en el terreno mediático y en la arena internacional es una tarea muy urgente. Esperamos que en esta reunión se adopte la decisión correspondiente para intensificar los esfuerzos en este ámbito", dijo durante su intervención en la cumbre que se celebra en la centroasiática Turkmenistán.

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Putin subrayó que en los últimos 35 años la organización se ha asentado como una "prestigiosa unión integradora regional" que permitió conservar los lazos económicos, sociales y culturales forjados durante siglos entre los pueblos euroasiáticos.

Además, destacó que los países del grupo "abogan unánimemente por la formación de un orden mundial justo y basado en los principios comúnmente aceptados del derecho internacional con el rol central de la ONU".

En el plano comercial, aseguró que el comercio entre Rusia y los países de la CEI superó el pasado año los 110.000 millones de dólares, un incremento del 19 %, tendencia al alza que se mantiene este años.

Por ello, llamó a levantar las barreras comerciales. "¿Se puede avanzar más rápido? Seguramente. ¿Qué hay que hacer? Hay que levantar las barreras", dijo, dirigiéndose a los líderes kazajo, bielorruso, azerbaiyano, armenio, turkmeno, tayiko, uzbeko y kirguís.

Putin invitó a los líderes a la tradicional reunión informal del grupo en San Petersburgo, que tendrá lugar el próximo 21 de diciembre. A su vez, adelantó que el próximo 1 de enero Uzbekistán asumirá la presidencia de la CEI.

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Varios líderes de la región, como el kazajo, el azerbaiyano y el armenio, se han mostrado contrarios a la continuación de las acciones militares en Ucrania, que experimentan una escalada en las últimas semanas.

En los últimos años Ucrania, Georgia y más recientemente Moldavia han roto lazos con la CEI, en cuyas actividades participan activamente sólo Rusia, Bielorrusia y las repúblicas centroasiáticas, ya que Azerbaiyán y Armenia también experimentan tensiones en sus relaciones con el Kremlin.EFE

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(foto)(vídeo)