Protestas desde España por actuaciones de compañía de teatro israelí con respaldo estatal

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Madrid, 9 oct (EFE).- Varias organizaciones propalestinas han convocado una concentración para el próximo jueves en Madrid tras la decisión de los influyentes Teatros del Canal de mantener en su programación el espectáculo 'Sadeh21' de la compañía de danza israelí Batsheva Dance pese a las críticas que ha suscitado por contar con financiación del Gobierno de Israel.

Así lo confirmó este viernes a EFE el responsable de la programación y gestión del teatro, Ruperto Merino, que señaló que Batsheva Dance es una de las grandes compañías programadas por Teatros del Canal para esta temporada, "todas con un denominador común, que es la excelencia, la calidad y su importancia y referencia en el panorama coreográfico internacional".

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El gestor cultural de los Teatros del Canal, dependientes de la Comunidad de Madrid, incidió en que desde la institución apoyan "la libertad de creación y de expresión y, por lo tanto, el arte o la cultura deben estar por encima de los conflictos y de las fronteras".

La compañía Batsheva Dance fue fundada en 1964 por la baronesa Batsheva de Rothschild y la bailarina y coreógrafa Martha Graham fue su primera directora artística. En los 90, el coreógrafo, bailarín contemporáneo y profesor israelí Ohad Naharin la impulsó con su estilo 'gaga'.

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A él pertenece 'Sadeh21', una de las obras más célebres y destacadas del repertorio de la compañía desde su estreno en 2011, para la que este viernes ya están agotadas todas las entradas para la totalidad de las actuaciones, del 15 al 17 de octubre.

Las organizaciones Red Solidaria Contra la ocupación de Palestina y el movimiento BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones) han convocado el próximo jueves, día del estreno, una concentración a las 19:00 hora local (17:00 GMT), en la que piden un boicot a la compañía de danza a través de la cual "el Estado de Israel quiere lavar su imagen".

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Israel da un gran apoyo a la danza "dentro de su propaganda exterior por ser un lenguaje universal sin palabras, y con ella pretende tapar sus crímenes", indican las dos organizaciones.

Los representantes de ambas organizaciones acusan a Teatros del Canal de no tener en cuenta las "indicaciones de la ONU de no colaborar con la ocupación, el 'apartheid' y el genocidio de Israel en Palestina", según dindican en un comunicado.

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Uno de los críticos con la programación es el famoso bailarín y coreógrafo Nacho Duato, quien a través de sus redes sociales ha apoyado esta convocatoria y lamentado que, sin embargo, el ballet del Teatro Mijáilovski en San Petesburgo, que él dirige, no pueda actuar en España por las cancelaciones a los ballets rusos por la invasión rusa de Ucrania.

"Me parece una hipocresía increíble", lamentó. EFE