OHLA ampliará la red de tranvía de Praga por más de 50 millones de euros

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OHLA se ha adjudicado un nuevo contrato en República Checa para ampliar la red de tranvía de Praga, con un nuevo trazado de dos kilómetros de longitud que cuenta con una inversión superior a los 50 millones de euros, según informó en un comunicado.

El proyecto, que ejecutará su filial en ese país, OHLA ZS, busca reforzar la movilidad sostenible en la capital del país y prepara la futura conexión intermodal con la línea D de metro, continuando la extensión entre Levského y Libus, que se puso en servicio en mayo de 2023.

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El nuevo trazado aprovechará la infraestructura viaria existente y consolidará un eje de transporte público de alta capacidad en una de las zonas de mayor crecimiento de la ciudad, ya que la línea será de doble vía entre la parada de Libus y la intersección con la calle Chynovska.

El proyecto incluye cuatro nuevas paradas: Libus, con conexión directa con la futura red de metro y enlaces peatonales en superficie; Prírodní, compartida con los autobuses; Nové Dvory, con andenes separados para el embarque y el desembarque, y Chynovská, que será unidireccional.

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OHLA ZS participa en otros proyectos relevantes en República Checa como la modernización de la línea Brno-Prerov, uno de los proyectos de ferrocarril más importantes en marcha en el país, o las obras de mejora de la Autopista D1 a su paso por Brno.