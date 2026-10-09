La Fiscalía emiratí concluye que el presunto terrorista de Flydubai quería estrellar el avión en Ben Gurión

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El incidente del pasado 30 de septiembre a bordo del avión de Flydubai fue un "atentado terrorista premeditado" que tenía como objetivo último Ben Gurión, el principal aeropuerto de Israel, según las nuevas conclusiones alcanzadas por la Fiscalía de Emiratos Árabes Unidos.

Según ha explicado este viernes en rueda de prensa el fiscal general del país, Hamad Saif Al Shamsi, el copiloto del avión, de nacionalidad omaní, quería emplear el avión como instrumento en "una operación suicida dirigida contra la terminal de pasajeros del aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv, con la intención de causar el mayor número posible de víctimas humanas".

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El acusado, de 29 años, comenzó a exhibir en 2017 "signos de su inclinación hacia el extremismo y el terrorismo" durante sus estudios en Australia. Inspirado en los atentados del 11-S, comenzó una carrera en la aviación por varias aerolíneas: Oman Air desde 2020 hasta 2024; Royal Air Maroc a principios de 2025 y finalmente Flydubai en enero de 2026, según habría confesado el propio detenido.

Las investigaciones, además, demuestran que el acusado "aprovechó su participación en dos viajes anteriores a Tel Aviv para reconocer la ruta de vuelo y el aeropuerto, como parte de su preparación personal para su plan terrorista, antes de comenzar a implementarlo durante el tercer viaje el 30 de septiembre de 2026".

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El acusado cumplía con los requisitos profesionales y de seguridad para el empleo, incluyendo una licencia de piloto, un certificado de buena conducta y los exámenes necesarios, sin que apareciera "ningún indicio durante esos procedimientos que revelara sus tendencias extremistas o su intención de llevar a cabo un complot terrorista".

ATAQUE CON UN HACHA

Según el relato del fiscal, publicado por la agencia oficial de noticias emiratí, WAM, el día del incidente, "el acusado atacó al piloto dentro de la cabina con un hacha de emergencia", pero el piloto se resistió y trató de pedir ayuda.

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El capitán del vuelo de regreso, tras sospechar indicios de violencia, consiguió entrar en cabina y logró reducir al agresor con la ayuda de una azafata y varios pasajeros. Consiguieron rescatar al piloto herido y reducir al acusado. El capitán del vuelo de regreso y su copiloto tomaron entonces el control de la aeronave, desviaron su rumbo y aterrizaron sin problemas en el aeropuerto de Tabuk, en Arabia Saudí.

El fiscal emiratí ha asegurado que la confesión del acusado ha ocurrido "en presencia de su abogado y con todas las garantías legales que se le brindaron". Según su relato, actuó en solitario y sin ayuda, aunque el fiscal ha pedido paciencia para confirmar este extremo.

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"La Fiscalía continúa examinando las pruebas y verificando la existencia de socios u otras conexiones, así como completando las grabaciones y los informes técnicos, y anunciará cualquier nuevo resultado según lo requiera el interés de la investigación", concluye la declaración del fiscal.