El italiano Ciccone dejará el Lidl-Trek tras ocho temporadas

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Redacción deportes, 9 oct (EFE).- El italiano Giulio Ciccone, reciente subcampeón europeo de ciclismo, dejará la disciplina del Lidl-Trek al final de este año, informó este viernes el equipo germano del UCI World Tour.

"Tras ocho temporadas juntos, el equipo y Giulio han llegado a la decisión mutua de separarse, lo que significa que Il Lombardia será la última carrera del italiano con los colores de Lidl-Trek", indica en su comunicado.

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Ciccone llevaba ocho años en la estructura del equipo (Trek Segafredo y Lidl Trek), en el que ha acabado siendo uno de los líderes y con el que, entre otros logros este año fue tercero en la Vuelta a España, ganó la clasificación de la montaña en el Giro de Italia, en el que concluyó vigésimo, y con anterioridad venció pruebas como la Clásica de San Sebastián o el Trofeo Laigueglia, así como tiene tres etapas del Giro.