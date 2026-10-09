Detectado en España un nuevo modo de explotación de inmigrantes como repartidores a pie

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Madrid, 9 oct (EFE).- La Policía española ha desarticulado una organización criminal dedicada a una nueva modalidad de explotación laboral, la contratación ilegal de inmigrantes como andarines, dedicados hasta 14 horas diarias a recorrer distancias largas a pie o empujar carros cargados de paquetes para su reparto.

La operación policial se desarrolló en la localidad madrileña de Fuenlabrada y fueron detenidas cuatro personas, tres hombres y una mujer, informaron las fuerzas de seguridad este viernes.

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Los detenidos están acusados de los delitos de pertenencia a organización criminal, explotación laboral y favorecimiento de la inmigración ilegal.

La red se dedicaba a contratar a personas en situación irregular, con la falsa promesa de legalizar su situación, para el trabajo de repartir paquetes desde que salían del centro de distribución hasta la dirección del destinatario.

Los investigadores comprobaron que la primera comunicación de la banda con las víctimas se establecía en redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea e, incluso, con el boca a boca entre los feligreses de parroquias.

Los detenidos les ofrecían entregar paquetes durante el tramo final de la distribución, a razón de 70 céntimos de euro cada uno, para lo que se tenían que desplazar a pie, no en bicicleta o moto como otros trabajadores del sector. EFE

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