Beatriz Trapote aclara su desafortunado comentario sobre Belén Esteban

El viernes pasado Belén Esteban protagonizaba un tenso reencuentro en el plató de '¡De Viernes!' con Beatriz Trapote marcado por un desafortunado comentario que la mujer de Víctor Janeiro hacía a 'la patrona' cuano esta comentaba que la faja que llevaba no se podía aflojar y le impedía respirar con comodidad. "A lo mejor si llevaras una buena alimentación e hicieses deporte no tendrías que usar faja" espetaba la cuñada de Jesulín de Ubrique y María José Campanario. Lejos de quedarse callada, la de Paracuellos reaccionaba recriminándole sus palabras: "Decirle a una persona que lleva faja porque tiene mala alimentación no es bonito. Llevo sensor de azúcar, que no lo puedo enseñar, llevo bomba de insulina, llevo faja, llevo 22 clavos en esta pierna y dos placas, o sea que estoy para que me compre El corte inglés. Lo de la faja me parece tan feo que lo digas siendo mujer..." sentenciaba molesta.
Y ha sido ahora cuando Bea ha dado la cara ante las cámaras de Europa Press para entonar el 'mea culpa' y reconocer que, aunque no lo hizo con mala intención sino con sentido del humor, fue un comentario desafortunado que no volverá a hacer.
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"Fue un mini encuentro porque me faltó tiempo, pero cada uno da su versión, cada uno tiene su historia y yo defenderé a mi familia pues a capa y espada siempre" ha comenzado, aclarando que "me sentó mal que se le diera importancia a algo que era en tono de humor. Pido públicamente disculpas a todo el mundo que se haya sentido ofendido. La gente que me conoce realmente sabe que yo siempre abogo por una buena alimentación, por ejercicio, por no estrés".
"No lo dije en plan para ofender, ni mucho menos. Fue en plan de humor, pero luego se llegó a plato, se malinterpretó y, de verdad, si hay gente que se ha sentido ofendida, porque yo soy también team faja, o sea, a partir de ahora nos van a llamar todas las mujeres faja. Faja, fajita, fajón, lo que queramos llevamos de todo, pero de verdad no era mi intención faltarle respeto a nadie, fue en tono de humor pero creo que se ha llevado a un punto donde ya se habla de forma demasiado agresiva" ha expresado dolida.
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Y es que "porque se haya hecho un comentario desafortunado, que lo admito, no se puede desear la muerte ni se puede a una persona machacar de esa manera porque yo creo que rectificar es de sabios". "Rectifico, pido disculpas y lo importante es eso, no es cuestión de que por ese pequeño corto periodo de tiempo en televisión se juzgue una persona. Eso, de verdad, que lo he pasado. Lo he pasado mal porque es que yo no soy así. No me gusta hacer da a la gente, o sea, fue en tono de humor" ha zanjado.
Además, Beatriz no ha dudado en contar cómo es su verdadera relación con Andrea Janeiro, negando lo que ha contado Belén Esteban de que hace 9 años que no se ven y que no tienen contacto. "Yo mandé 30 pantallazos a cada cual mejor de mi buena relación con Andrea, que me gustaría poder seguir teniéndola. Que no entiendo, su madre creo que desconoce también esa buena relación que tiene con la familia y no sé si la desconoce o no la quiere conocer, pero yo pienso que si ella va a un plato de televisión a hablar de su hija y lucha por su hija, que lo veo muy bien, muy lícito, yo lucho también por los míos" ha sentenciado.
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"Tengo tres hijos, son los primos de Andrea y mis tres hijos tienen una tía que le guste o no le guste, se llama Belén Esteban. Entonces, si ella me pregunta hace cuánto no veo a su hija, que no son nueve años, para mí que son cinco o seis años, porque conoció a mi hijo Oliver, que tiene siete, y además él se acuerda de ese encuentro. Son niños y no se merecen esa falta de atención" ha apuntado dolida, dejando claro que lo único que quiere es "luchar porque haya buen entendimiento porque los niños deben ser los menor perjudicados".
Y es que enigmática, Bea ha advertido que "hay otra historia. Bueno, no es que haya otra historia. Belén tiene su versión, tiene su verdad, pero luego hay otros matices dentro de toda la historia. Y no seré yo quien tenga que contar todo, pero sí matizar".
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¿Le gustaría volver a verse las caras con 'la princesa del pueblo'? Como ha confesado, "yo creo que ella no quiere, pero por mí no tengo problemas, pero que me dejen un ratito más hablar".