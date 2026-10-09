Agenda informativa multisoporte América para el viernes 9 de octubre de 2026

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ESTADOS UNIDOS

- El presidente estadounidense, Donald Trump, hace campaña en Syracuse junto a Bruce Blakeman, candidato republicano a gobernador de Nueva York, a quien ya respaldó en agosto en un mitin en Long Island. (foto) (video)

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- El presidente estadounidense, Donald Trump, intensifica su retórica sobre un posible fraude electoral ante los comicios legislativos de noviembre, una estrategia habitual que, según expertos, esta vez podría no darle resultado.

- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, se reúne con Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora venezolana en el diálogo con el chavismo. (foto) (video)

- Isaías, primer huracán de la temporada atlántica, azotará el viernes y sábado el sur de EE.UU., según el NHC, y Florida y Alabama se preparan con evacuaciones y declaraciones de emergencia. (foto)

- La Fiscalía de Manhattan debe responder este viernes a la petición de Luigi Mangione de desestimar, por doble encausamiento, el caso estatal por el asesinato del ejecutivo Brian Thompson.

- Wall Street cierra la semana con leves avances en sus principales índices, aunque alejados de sus máximos por el repunte de los rendimientos de la deuda y del petróleo.

- Delta Air Lines presenta sus resultados del tercer trimestre de 2026, con la mirada puesta en la demanda de viajes y el coste del combustible de las aerolíneas estadounidenses.

- El presidente de EE.UU., Donald Trump, celebra el Día de Colón en la Casa Blanca.

- El Consejo de Seguridad de la ONU debate sobre la situación en Yemen y la evolución del conflicto en Oriente Medio.

BRASIL

- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, arranca su campaña callejera para la segunda vuelta con una marcha por la periferia de Brasilia, frente a Flávio Bolsonaro, que lidera las primeras encuestas. (foto) (video)

- El candidato presidencial Flávio Bolsonaro participa este viernes en un acto en Nova Iguaçu, municipio de la periferia de Río donde la derecha creció en la primera vuelta. (foto) (video)

- Empieza la propaganda electoral televisada para la segunda vuelta de las presidenciales de Brasil. (video)

- El Gobierno de Brasil divulga la tasa de inflación de septiembre.

VENEZUELA

- La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la mayor coalición opositora venezolana, pide una comunicación más dinámica con Estados Unidos para acelerar la transición, dijo a EFE su secretario ejecutivo, Roberto Enríquez. (foto) (video)

MÉXICO

- La tormenta tropical Simón podría convertirse este viernes en huracán frente al Pacífico mexicano y amenaza con lluvias torrenciales, vientos fuertes y oleaje elevado en el sur y occidente. (foto)

- Alcaldes asesinados, funcionarios amenazados y policías infiltradas marcan la disputa del crimen organizado por los municipios mexicanos, una violencia que alcanza incluso la zona metropolitana de la capital. (foto)

PERÚ

- El ministro peruano de Producción, Juan Carlos Requejo, explica a EFE que El Niño hundió la pesca industrial de anchoveta, pero elevó a 700.000 toneladas las capturas de calamar gigante. (foto) (video)

- El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) presenta la Expo Forestal Perú 2026, que conectará a productores y comunidades con compradores e inversionistas para promover negocios forestales sostenibles.

COLOMBIA

- La Barra, una comunidad del Pacífico colombiano, está acostumbrada desde hace una década a ver cómo el mar gana terreno y obliga a sus habitantes cada año a desplazarse hacia zonas más altas. (texto) (foto) (video)

- Hace 30 años, Bogotá gritó su descontento en medio de tensiones políticas y violencia a través de la música y de una juventud irreverente que fundó Rock al Parque, el festival gratuito más grande de Latinoamérica. (texto)

REPÚBLICA DOMINICANA

- El secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, y el canciller dominicano, Víctor ‘Ito’ Bisonó, clausuran el cuadragésimo primer periodo de sesiones del organismo. (foto) (video)

- Concluye la XI Semana de la Energía de la Olacde, en la que autoridades de 27 países debatieron sobre transición energética justa, innovación tecnológica, integración regional y seguridad energética. (foto) (video)

BOLIVIA

- El Gobierno y las Fuerzas Armadas de Bolivia conmemoran el ‘Día de la victoria del soldado contra guerrillero’, en el 59 aniversario de la muerte del argentino-cubano Ernesto ‘Che’ Guevara. (foto) (video)

CUBA

- ‘El Camino’, ópera prima del director cubano Omar Alí, reflexiona en siete cuentos de ficción histórica sobre una Cuba “cíclica” protagonizada por la juventud, tras un rodaje de siete años. (foto) (video)

GUATEMALA

- El Ministerio de Salud y Unicef presentan un suplemento nutricional contra la desnutrición crónica, una estrategia preventiva en la que Guatemala formó parte de las pruebas piloto mundiales. (foto) (video)

PANAMÁ

- El Museo de la Libertad abre al público una exposición que aborda la corrupción no solo desde los actos que la constituyen, sino también desde sus efectos cotidianos. (foto) (video)

ARGENTINA

- La basílica de Nuestra Señora de Luján, que recibe más de dos millones de visitantes anuales, se prepara para acoger la misa multitudinaria que cerrará el viaje del papa León XIV a Argentina. (foto) (video)

PARAGUAY

- Misa central por la llegada a Paraguay de una espada de San Miguel Arcángel, proveniente del santuario Monte Sant'Angelo, en Italia. (foto)

DEPORTES

Argentina.- Arranca la duodécima jornada del Clausura argentino con los partidos Aldosivi-Sarmiento, Gimnasia y Esgrima-Atlético Tucumán, Instituto-Boca Juniors y Unión-Defensa y Justicia.

México.- El líder Toluca visita a Tigres UANL y León a Puebla en el arranque de la undécima jornada del Apertura mexicano.

EFE

Mesa de Edición de América

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