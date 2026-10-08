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Un juez declara ilegal la orden de registro de las propiedades de Andrés Mountbatten-Windsor

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Un juez ha declarado ilegal este jueves la orden de registro de las propiedades del antiguo príncipe Andrés Mountbatten-Windsor, investigado en Reino Unido debido a sus lazos con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

Mountbatten-Windsor llevó a los tribunales a la Policía del Valle del Támesis al entender que las órdenes de registro usadas en febrero en dos de sus residencias no se ajustaban a derecho.

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La propia Policía en un comunicado ha confirmado la decisión del juez: el argumento legal que justificó los registros del 19 de febrero fue empleado de manera incorrecta.

En todo caso, ha querido matizar no obstante que el dictamen se refiere a una decisión judicial y en modo alguno representa una opinión sobre la investigación en curso.

Ahora, la Policía del Valle del Támesis ha comenzado a decidir "cómo gestionará el material incautado durante los registros y si es posible retenerlo legalmente para apoyar la investigación en curso".

El expríncipe Andrés fue detenido en su casa de Sandringham a finales de febrero, un arresto que se produjo semanas después de que la Familia Real británica iniciara el proceso formal para retirar sus títulos y de que fuera expulsado de la mansión en la que residía en Windsor, al oeste de Londres, por el escándalo de Epstein.

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