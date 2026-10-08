Paula Echevarría revela cómo lleva la fama su hija Daniella Bustamante: "Yo me hubiera vuelto loca de alegría"

Guardar

La revista ¡Hola Fashion! ha celebrado este miércoles la V edición de los Premios Talento Fashion en un exclusivo evento en Madrid al que han asistido celebrities de la talla de Olivia Palermo y su marido Johannes Huebl, Nicky Hilton, Stephane Rolland, Roberto Verino, Silvia Abascal, Eugenia Osborne, Vanesa Romero, o Paula Echevarría, que ha recibido un galardón a su trayectoria y que ha brillado más que nunca con un imponente diseño con cuerpo tipo corsé palabra de honor de encaje blanco con lazo negro, y falda de vuelo estilo princesa en negro.

"Cuando te dan un premio a trayectoria ya es porque eres ya veterana. Y a mucha honra, claro" ha reconocido ilusionada a su paso por la alfombra roja, revelando que "se lo dedico siempre a las mismas personas. Como digo yo a los que habitan el barco que capitaneo. A todos mis marineros que son mis hijos, mi chico, mi madre...". "Tengo un buen barco, me siento muy afortunada de la familia, de mi equipo de trabajo, que no me dejan ni a sol ni a sombra. Y de mis amigos. Creo que esa es la mayor fortuna que puede tener uno en la vida" se ha sincerado, confesando que lleva "poquito a poquito" su duelo por el fallecimiento de su padre, Luis Ángel Echevarría, el pasado 30 de julio.

PUBLICIDAD

Su 'grumete' favorita, su hija Daniella Bustamante, que a sus 18 años ha comenzado a volar en solitario y a la que cada vez es más habitual ver en un photocall. Sin embargo, en esta noche tan especial no la ha acompañado porque "como le digo yo, lo primero es lo primero". Es decir, su carrera universitaria de Marketing que comenzó hace apenas un mes: "Está muy contenta. Le gusta mucho lo que está haciendo y yo creo que eso es lo más importante. Es lo que te alienta a seguir y a mejorar, lo que te guste" ha asegurado.

Respecto a cómo la ve en su faceta mediática, Paula ha dejado claro que la Universidad y la fama "son cosas distintas". "Las dos cosas las ha elegido ella, pero la universidad es algo como calmado, sabe que va a estar ahí unos años, sabe que tal.... Lo de los focos, yo creo que lo está viviendo como cualquier niña/chica de 18 años, que todo esto pues... Yo creo que a cualquiera de nosotras nos hubiera gustado, yo me hubiera vuelto loca de la alegría, imagínate" ha reconocido con sinceridad.

PUBLICIDAD

Sin embargo, como ha desvelado, "me creeréis o no pero Daniella le da muy poca importancia" a los eventos de marcas a los que ha acudido desde que cumplió la mayoría de edad y en los que ha acaparado todo el protagonismo, y como ha relatado, "va, se lo pasa bien. Le pregunto qué tal, me dice 'me lo he pasado increíble, mamá'. Y se acabó".

"Ella ya era conocida. Ya lo era. O sea, no es que me dé miedo ahora, es que ya lo... El día que nació en el hospital había 50 medios de comunicación. Entonces, el vértigo ahora de porque sale la cara, porque va a estar más expuesta por edad, por las redes sociales... Todas las niñas están expuestas, lo que pasa es que ella tiene un nombre y unos apellidos que se fijan más. Pero lo mismo, al final no deja de hacer cosas que hacen todas las chicas de su edad" ha zanjado.

PUBLICIDAD