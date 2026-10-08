Mike Krack: "Alonso es de esos pilotos que si se presenta una oportunidad no la deja escapar"

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El responsable de Pista de Aston Martin, Mike Krack, aseguró este jueves que el español Fernando Alonso es "uno de esos pilotos que si se presenta una oportunidad no la deja escapar" y que llegan al Gran Premio de Singapur de este fin de semana con "el alivio de sumar buenos puntos" en Sepang (Malasia) y con "bastante confianza".

"Fernando es de esos pilotos que, si se presenta una oportunidad, no la deja escapar. Se nota en la forma en que hacemos los análisis posteriores a la carrera y en cómo plantea las preguntas; se percibe que él siente que algo es posible. Es difícil de describir, pero se siente", señaló Krack en declaraciones recogidas por la web del Mundial.

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El luxemburgués es optimista de cara a este fin de semana en Singapur porque el de Marina Bay es un circuito que debería sentarles "bastante bien". "Además, es un formato Sprint, lo que también conlleva sus propios desafíos, y aquí siempre existe la incógnita del clima, así que creo que puede ser una oportunidad. Tampoco se pueden cometer errores, pero, con todo, afrontamos este fin de semana con bastante confianza", subrayó.

Krack recordó que Alonso fue el año pasado el mejor en el primer entrenamiento libre y el cuarto en el segundo. "Y no es que tuviéramos el cuarto o el primer coche de la parrilla, así que creo que es un circuito en el que llegas a la clasificación sin haber tenido apenas entrenamientos previos, por lo que tienes que acertar a la primera", puntualizó.

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Además, llegan con "un gran impulso" tras ese octavo puesto del piloto ovetense. "Viajamos juntos directamente desde Malasia para venir aquí y, durante el lunes y martes se notaba el alivio de sumar buenos puntos, y eso nos ayudará a todos. Ahora, al llegar a Singapur, estamos motivados para seguir adelante", sentenció.