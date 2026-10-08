Marruecos recibió más de 15 millones de turistas en los primeros nueve meses de 2026

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Rabat, 8 oct (EFE).- Marruecos recibió 15,7 millones de turistas entre enero y septiembre de 2026, lo que supone un incremento del 5 % respecto al mismo período del año pasado, informó este jueves el Ministerio marroquí del Turismo, que considera cada vez más cerca el objetivo de alcanzar 26 millones de turistas en 2030.

El aumento se tradujo en más de 717.000 turistas adicionales, explicó el Ministerio en un comunicado, en el que añadió que solo en septiembre se registraron más de 1,5 millones de visitantes, un 8 % más que en el mismo mes del año pasado.

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La misma fuente apuntó que estos resultados confirman "la solidez" de la trayectoria de crecimiento del turismo marroquí, y su capacidad para mantener su dinámica "más allá de los periodos de mayor afluencia".

"La dinámica del turismo marroquí continúa y su potencial a largo plazo sigue siendo considerable. El objetivo de alcanzar los 26 millones de turistas en 2030 está más cerca que nunca", indicó la ministra del ramo, Fatim-Zahra Ammor, en una declaración incluida en la nota.

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Marruecos recibió un récord de 19,8 millones de turistas en 2025, con Francia, España, Reino Unido, Bélgica e Italia como principales mercados emisores.

El turismo contribuye con el 7,3 % al PIB de Marruecos y constituye una de las principales fuentes de divisas del país magrebí que ha puesto en marcha una estrategia para seguir desarrollando el sector de cara al Mundial de 2030, que organizará conjuntamente con España y Portugal, con el objetivo de elevar la oferta de alojamiento, ampliar y modernizar las infraestructuras turísticas y aumentar la capacidad aeroportuaria. EFE

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