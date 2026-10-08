Magnific One añade la dirección de arte a la generación de imágenes con IA

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Magnific One es un nuevo modelo de imagen de Magnific (antes Freepik) que integra dirección de arte para tomar decisiones sobre la composición, el estilo y la luz antes de generar la imagen y evitar que el resultado sea repetitivo y de baja calidad.

El nuevo modelo es la respuesta de Magnific al fenómeno conocido como 'AI Slop', por el que las imágenes creadas con inteligencia artificial acaba siendo todas parecidas y poca calidad, independientemente de lo avanzado que sea el modelo empleado.

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La compañía tecnológica identifica este problema en la falta de dirección por parte del usuario que escribe en las indicaciones ('prompts'); una tarea que delega en Magnific One, que toma decisiones sobre la composición, el estilo, la óptica y el tratamiento visual, como se explica en una nota de prensa.

Magnific One tiene dos modos. El primero es 'Draft', que genera entre ocho o 16 imágenes a modo de borrador a partir de la indicación del usuario para ver distintas composiciones, atmósferas y enfoques antes de decidirse por uno.

El segundo es 'Final', que transforma una imagen de 'Draft' seleccionada en la versión definitiva, con un nivel producción en 2K o 4K. Magnific insiste en que "la dirección se aplica mientras se crea la imagen, no se corrige después".

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Además, puede generar un kit de marca ('Brand Kit') a partir de recursos facilitados por las empresas, como una web, un PDF con las directrices, unas cuantas imágenes o una descripción escrita. Magnific lo aplicará a cada imagen que genera en 'Final'.

Para los últimos detalles, 'Auto Layers' divide cualquier imagen en capas editables, de modo que las tipografías, los colores y los textos pueden ajustarse en Designer, el editor de Magnific, o terminarse en Figma y Photoshop mediante los 'plugins' de Magnific. Magnific One también funciona dentro de Spaces y a través del MCP de Magnific, con asistentes de IA como Claude, ChatGPT, Cursor o Codex.

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Magnific asegura que no ha entrenado, postentrenado ni ajustado ningún modelo para Magnific One. Lo que ha hecho ha sido construir todo lo que rodea a la generación: el 'prompting', la dirección de arte y las reglas de marca.

Magnific One está disponible desde este jueves en todos los planes de pago de Magnific en todo el mundo, en la web, en las 'apps' de escritorio y móvil y a través del MCP de Magnific, en magnific.com/one.