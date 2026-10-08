La Nobel de Literatura analizó un concierto de Rosalía en un artículo este septiembre

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La recientemente galardonada con el Premio Nobel de Literatura 2026, la canadiense Anne Carson, analizó un concierto de Rosalía al que asistió en Chicago (Estados Unidos) en un artículo que se publicó este 10 de septiembre en la revista 'London Review of Books'.

La también premio Princesa de Asturias de las Letras 2020, resalta en su artículo a la cantante de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), de quien destacó que su voz puede hacer cualquier cosa: "El personaje florece para contenerla. Imagínate seducir a veinte mil personas así cada noche en una gira por Dios sabe cuántas ciudades".

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"La voz es una maravilla. Es un hecho que el flamenco exige madurez en la voz; la suya, aún con un brillo juvenil, podría pasar de maravillosa a milagrosa en unos años", añade.

Aunque si algo enfatiza a lo largo de todo el artículo son los gritos de un público completamente volcado en el 'show': "Algunos fans se alinean al borde del escenario, la tocan y lloran. La mayoría permanece en sus asientos. Se ponen de pie y gritan"

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"Permítanme repetirlo. Durante las dos horas que duró el concierto, todas y cada una de estas personas (excepto C. y yo) se levantaron de sus asientos y gritaron sin parar. Nunca había oído un sonido igual", añadió.

También destaca la inquietante, según ella, mezcla de la estructura de la canción pop con la emoción mística tradicional, y afirmó que "es evidente que Rosalía siente una profunda admiración por las reflexiones místicas" así como por la religiosidad.

GLAMOUR Y LA FUERZA FEMENINA

Carson, que remarca cómo el público adora a la artista catalana, ensalzó su figura y llega a reconocer que siente envidia ante el efecto que causa: "¿La envidio? Por supuesto que sí. A sus 33 años, es la personificación del glamour y la fuerza femenina. Sabe cómo hacer pucheros, posar y parodiar su propia seducción: este es el nuevo feminismo. Me fascina".

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"A diferencia de Björk, que desaparece de la feminidad al adentrarse en otras especies, Rosalía profundiza en la feminidad misma, ahondando en ella, más allá de las mutilaciones del flamenco, hasta un lugar de poder donde se siente renovada", explica.

Por último, ironiza con que el público de Rosalía no le inspira ninguna confianza, ya que señala que al ver una gran actuación el público suele desarrollar una camaradería, una sensación de estar todos juntos, pero que, "aquí, cada persona está singularmente enamorada de Rosalía y ocupada imaginando su vida con ella, sus salvaciones personales".

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