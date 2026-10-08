Google Playground hace fácil crear videojuegos: con indicaciones en texto y sin conocimientos de programación

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Google Playground es una nueva plataforma experimental que permite a los usuarios crear videojuegos con ayuda de la inteligencia artificial sin necesidad de tener conocimientos de programación.

Playground abre la puerta a la creación de videojuegos mediante indicaciones de texto que ayudan a ajustar el resultado. Los usuarios parten de un "lienzo en blanco" o pueden aprovechar las sugerencias iniciales y la guía que ofrece la plataforma.

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Google asegura que Playground "reduce las barreras para la creación, por lo que dar vida a tus ideas de juegos ahora es tan fácil como describirlas mediante unas pocas indicaciones, sin necesidad de tener experiencia en programación", según indica en un comunicado compartido en su blog.

Los videojuegos creados se pueden poner en manos de la comunidad en Playground Explore, pero también se da la posibilidad de mantenerlos privados y facilitar un enlace para que solo unas pocas personas puedan jugar con ellos. Además, según el género, pueden incorporar clasificaciones y multijugador.

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Próximamente, con la llegada del soporte para Unity Spark, los juegos podrán incorporar "mecánicas robustas de nivel profesional, capacidades 3D de alta fidelidad y la flexibilidad del entorno de ejecución de Unity".

Playground es actualmente una plataforma experimental, que se ha lanzado primero en Estados Unidos con una suscripción a Google AI y que Google espera mejorar con los comentarios de la comunidad.