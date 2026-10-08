Feijóo pide a cargos del PP convencer a los "enfadados" y los "decepcionados" con Sánchez para ganar las generales

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido a los cargos de su partido que en las "semanas decisivas" que tienen por delante antes de las elecciones generales del 29 de noviembre hay que "convencer" a los "decepcionados" con el Gobierno de Pedro Sánchez y a los que están "enfadados". Con ese objetivo ha pedido la máxima movilización a su partido en todos los rincones de España.

"Lo que toca ahora es trabajar. Trabajar a tope, patear España, escuchar, explicar, responder, convencer, y finalmente vencer democráticamente en las próximas elecciones", ha arengado Feijóo a los suyos reunidos en la Junta Directiva Nacional del PP, que ha dado luz verde al comité de campaña que dirigirá el secretario general del partido, Miguel Tellado.

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Ante la plana mayor de su partido, Feijóo ha afirmado que España tiene "por fin la oportunidad de abrir un tiempo nuevo" y ha llamado a un cambio necesario y profundo que, según ha subrayado, no consiste solo en relevar a un Gobierno, sino en "reconstruir España y proyectarla hacia el futuro".

"Por fin los españoles van a poder hablar, opinar y decidir qué quieren cambiar y qué país quieren construir", ha enfatizado, para dejar claro que "lo único que se celebra es que por fin" pueden ir a votar, "nada más".

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NO DAR NINGÚN VOTO POR PERDIDO

Feijóo ha reconocido que sabe lo que dice el "sentido común" y la "lógica" y sabe lo que piensa la calle porque "la pisa" y puede "pisarla", aludiendo de forma velada a que Pedro Sánchez no puede hacerlo. "Pero las elecciones no las gana el ambiente, ni mucho menos las ganan las encuestas. Las elecciones se ganan persona a persona, voto a voto, y se ganan el día que se vota".

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Por eso, ha avisado que "hasta que se cierre el último colegio electoral" no pueden dar "ninguna elección por ganada". "Y aquí tampoco damos ningún voto por perdido", ha advertido el presidente de los 'populares'.

En este punto, Feijóo ha reconocido que el PP tiene "argumentos para convencer a muchísima gente", a quienes les han apoyado "siempre" pero también a quienes "han dejado de hacerlo", "los que están decepcionados con este Gobierno y esta política", "a quienes están enfadados", "quienes buscan esperanza o quienes solamente quieren que España funcione con normalidad".

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"A todos ellos debemos dirigirnos. Y debemos hacerlo con respeto, con humildad, con un proyecto, con una idea de nación, y eso es lo que vamos a hacer", ha manifestado, para subrayar que el Partido Popular sale a ganar las elecciones generales.

En este punto, ha pedido a los dirigentes del PP "darlo todo" para que los españoles puedan decir el día 29 que "por fin" hay "cambio" en España. "Que nadie confunda nuestra ilusión con confianza excesiva, nuestra fuerza con arrogancia y las ganas con precipitación", ha manifestado.

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"EL PP NO VA A BAJAR LA CABEZA"

Feijóo ha augurado "maniobras" del PSOE en campaña, poniendo como ejemplo lo que ocurre con la vivienda tras la muerte de Maricarmen, la octogenaria desahuciada de su casa hace dos semanas. Por eso, ha pedido a los suyos no caer en las "trampas" y desmontar "cada engaño" diciendo "la verdad".

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"Vienen las maniobras, las promesas de última hora, viene el uso de las instituciones a su servicio, viene el ruido para tapar el balance y vendrá el miedo. Intentarán generarlo, lo hacen siempre", ha advertido.

Sin embargo, ha subrayado que el PSOE debe tener claro que el PP "no va a bajar la cabeza" y no les va a "pasar ni una". "Ni grande ni pequeña, ni una. No vamos a seguir su juego, no vamos a entrar en sus trampas, vamos a decirle la verdad a la gente. Eso de que se crean por encima del bien y del mal, se acabó", ha enfatizado, para añadir que también se acabó eso de "repartir carnets de demócratas" o "eso de sentirse impunes".

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RECORDAR QUE "HAN ROBADO A DOS MANOS"

Según Feijóo, la estrategia del PSOE es la de "la amnesia colectiva". "Quieren que España olvide, quieren ocho semanas de anuncios para tapar ocho semanas de hechos. Pues vamos a recordarlo todo", ha dicho.

Así, ha dicho que deben recordar que "han abusado del poder, que han robado a dos manos, han mentido, han subastado la igualdad, han gobernado sin presupuestos, han descontrolado las fronteras, se han entregado a regímenes de otros países" y "han sido incompetentes".

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Finalmente, Feijóo ha insistido en la movilización y ha pedido a los suyos estar "ilusionados" ante la campaña, pero "nada de euforia". "Os quiero a todos activados. A todos. Del primero al último. Del presidente autonómico al afiliado que acaba de llegar. Del alcalde de la gran ciudad al concejal de la oposición del pueblo más pequeño. Escuchando y dando respuestas a lo que España quiere", ha demandado.