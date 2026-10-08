Elevan a cinco años y medio condena a exmilitar polaco que planeó atentado contra Zelenski

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Cracovia (Polonia), 8 oct (EFE).- Un tribunal de apelaciones polaco endureció este jueves a cinco años y seis meses la condena que se le había impuesto a un exmilitar polaco por haberse ofrecido a colaborar con los servicios de inteligencia rusos y recopilar información para un atentado contra el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en el aeropuerto polaco de Rzeszów-Jasionka

El Tribunal de Apelación de Lublin, en el este de Polonia, elevó en dos años la condena de tres años y medio dictada en primera instancia por el Tribunal Regional de Zamość contra Paweł K., que fue detenido en 2024 en el país centroeuropeo.

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El exmilitar polaco fue condenado a raíz de una investigación de la Agencia de Seguridad Interior polaca (ABW), que determinó que, entre diciembre de 2022 y marzo de 2024, el hombre mantuvo contactos por correo electrónico y aplicaciones de mensajería con ciudadanos rusos, entre ellos oficiales del Ejército.

De acuerdo con la sentencia, Pawel K. manifestó su disposición a incorporarse a las estructuras de la inteligencia militar rusa y a facilitar datos sobre los sistemas de protección del aeropuerto de Rzeszów-Jasionka, una instalación clave para los suministros militares a Ucrania y a donde Zelenski iba a llegar en viaje oficial.

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El caso llegó a las autoridades polacas a partir de datos remitidos por la Fiscalía General de Ucrania.

Pawel K., que perteneció a las Fuerzas Armadas de Polonia, fue detenido en abril de 2024 en la región de Lublin, donde los agentes encontraron munición en el lugar en el que se alojaba.

El hombre negó los cargos de la acusación y solo admitió haber encontrado la munición.

Durante el proceso alegó haber utilizado técnicas de "inteligencia de fuentes abiertas" y adujo que su intención era engañar a los agentes rusos para ganarse su confianza y así identificar criminales de guerra para entregarlos a la Justicia. EFE