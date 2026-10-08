Agencias

Elevan a cinco años y medio condena a exmilitar polaco que planeó atentado contra Zelenski

Guardar

Cracovia (Polonia), 8 oct (EFE).- Un tribunal de apelaciones polaco endureció este jueves a cinco años y seis meses la condena que se le había impuesto a un exmilitar polaco por haberse ofrecido a colaborar con los servicios de inteligencia rusos y recopilar información para un atentado contra el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en el aeropuerto polaco de Rzeszów-Jasionka

El Tribunal de Apelación de Lublin, en el este de Polonia, elevó en dos años la condena de tres años y medio dictada en primera instancia por el Tribunal Regional de Zamość contra Paweł K., que fue detenido en 2024 en el país centroeuropeo.

PUBLICIDAD

El exmilitar polaco fue condenado a raíz de una investigación de la Agencia de Seguridad Interior polaca (ABW), que determinó que, entre diciembre de 2022 y marzo de 2024, el hombre mantuvo contactos por correo electrónico y aplicaciones de mensajería con ciudadanos rusos, entre ellos oficiales del Ejército.

De acuerdo con la sentencia, Pawel K. manifestó su disposición a incorporarse a las estructuras de la inteligencia militar rusa y a facilitar datos sobre los sistemas de protección del aeropuerto de Rzeszów-Jasionka, una instalación clave para los suministros militares a Ucrania y a donde Zelenski iba a llegar en viaje oficial.

PUBLICIDAD

El caso llegó a las autoridades polacas a partir de datos remitidos por la Fiscalía General de Ucrania.

Pawel K., que perteneció a las Fuerzas Armadas de Polonia, fue detenido en abril de 2024 en la región de Lublin, donde los agentes encontraron munición en el lugar en el que se alojaba.

El hombre negó los cargos de la acusación y solo admitió haber encontrado la munición.

Durante el proceso alegó haber utilizado técnicas de "inteligencia de fuentes abiertas" y adujo que su intención era engañar a los agentes rusos para ganarse su confianza y así identificar criminales de guerra para entregarlos a la Justicia. EFE

Últimas Noticias

Mike Krack: "Alonso es de esos pilotos que si se presenta una oportunidad no la deja escapar"

Mike Krack: "Alonso es de esos pilotos que si se presenta una oportunidad no la deja escapar"

Magnific One añade la dirección de arte a la generación de imágenes con IA

Magnific One añade la dirección de arte a la generación de imágenes con IA

Rubio considera "inimaginable" una guerra entre Grecia y Turquía en el mar Egeo

Infobae

Luis de la Fuente visita este 9 de octubre el mural que le dedica Valencia

Luis de la Fuente visita este 9 de octubre el mural que le dedica Valencia

Feijóo pide a cargos del PP convencer a los "enfadados" y los "decepcionados" con Sánchez para ganar las generales

Feijóo pide a cargos del PP convencer a los "enfadados" y los "decepcionados" con Sánchez para ganar las generales