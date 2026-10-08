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El Parlamento de Alemania aprueba encargar otras cuatro fragatas para su Armada

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La Comisión de Presupuestos del Bundestag, el Parlamento alemán, ha aprobado este jueves la compra de otras cuatro fragatas del tipo Meko A-200 para la Armada alemana, destinada a la guerra antisubmarina, tal y como ha informado el Ministerio de Defensa del país.

La citada comisión ya había autorizado el pasado mes de julio la compra de un primer cupo de cuatro embarcaciones similares. Ahora, según lo estipulado, el primero de estos nuevos buques será entregado en el año 2029.

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Datos del astillero naval alemán TKMS apuntan a que las demás unidades se entregarán en un intervalo de tiempo muy ajustado, de acuerdo con la planificación actual.

El precio de adquisición de los cuatro primeros buques de combate se había fijado en unos 6.300 millones de euros, y el de los cuatro restantes en 5.300 millones de euros. Las adquisiciones de las Fuerzas Armadas alemanas que cuesten 25 millones de euros o más deben ser aprobadas por la Comisión de Presupuestos del Parlamento.

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