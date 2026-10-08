El IPC de Colombia repunta en septiembre al 6,29% en tasa interanual

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El Índice de Precios al Consumidor (IPC) interanual de Colombia repuntó en septiembre al 6,29%, por encima del 6,24% de agosto y el 5,18% de hace un año, según ha informado este jueves el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

La inflación de septiembre subió un 0,37%, dos centésimas menos que el mes anterior, y en el acumulado de los nueve primeros meses de 2026 avanzó un 5,74%, 39 centésimas más.

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El comportamiento mensual del IPC se explicó, principalmente, por la variación registrada en los capítulos de alimentos y bebidas no alcohólicas; alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles; y de educación.

Los mayores incrementos mensuales se dieron en la educación (1,43%); en los víveres y bebidas no alcohólicas (0,78%); y en el alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,31%).

Por el contrario, los costes del ocio y cultura retrocedieron un 0,21% y los de la información y comunicaciones un 0,02%, mientras que los bienes y servicios diversos se encarecieron un 0,05%.

Asimismo, los mayores aumentos interanuales se dieron en los restaurantes y hoteles (9,44%); salud (7,79%); y educación (7,49%), al tiempo que la ropa y calzado (3,12%); la información y comunicación (4,45%); y el ocio y cultura (4,91%) mostraron evoluciones más contenidas.

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