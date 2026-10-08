El bajo crecimiento en Chile se refleja en cautela y el tipo de gasto del ‘CyberMonday’

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Santiago de Chile, 8 oct (EFE).- La baja tasa de crecimiento de Chile, cuya proyección para 2026 es de un rango de entre 0,25 % y 0,75 %, según el Banco Central, se reflejó en el balance de este jueves del ‘CyberMonday 2026’, que evidenció cautela y un cambio en el tipo de consumo con respecto a los años de auge.

El mayor evento de comercio digital del país alcanzó 452 millones de dólares en ventas, un crecimiento de 2,5 % en comparación con 2025, según datos de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), una cifra que se situó por debajo de la meta establecida de 460 millones de dólares.

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El balance preliminar, sin embargo, da cuenta que hubo un crecimiento en las transacciones de 20 % con respecto al año anterior y que representaron 5,3 millones, cifra récord en los 15 años de historia del evento.

Las jornadas de descuentos también mostraron un cambio en relación con el tipo de consumo de los chilenos, el crecimiento en las ventas estuvo liderado por farmacias con +55 % y supermercados con +20 %, mientras que hace cinco años con una economía más activa los compradores se enfocaron en tecnología o boletos aéreos internacionales.

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El monto que recolectó las rebajas es el segundo mayor desde el inicio de este evento digital en 2011, por detrás de los 544 millones de dólares que se alcanzaron en 2021, que tuvo un contexto de mayor liquidez en la economía chilena.

Los chilenos han utilizado este canal digital de compra como un amortiguador para la inflación, que se ubica en un 4,0 % acumulada en el año y un 4,1 % interanual, según cifras del estatal Instituto Nacional de Estadísticas (INE), y que se expresó a través de la compra de bienes básicos a menor precio.

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En ese sentido, el aumento de las transacciones estuvo acompañado por una disminución del ticket promedio, que alcanzó los 85 dólares, su menor nivel en dólares desde que comenzó el evento, indicó el gremio comercial.

"Los consumidores compraron más, pero por montos promedio más bajos. Además, algunas categorías que tienen naturalmente tickets menores, como supermercados y farmacias, corresponden a las que más crecieron este año", señaló en un comunicado George Lever, gerente de Estudios de la cámara.

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El detalle de la participación sobre las ventas, dejó que rubros como tecnología lograra un 17 %, seguido de los productos para el hogar con 12,4 %, moda (11,9 %) y electrohogar (11,8 %).

La Región Metropolitana, en la que se ubica la capital del país, Santiago, concentró el 49,7 % de las ventas.

El escenario chileno marcado por la contracción productiva y una extendida crisis laboral que se expresa en un 9,6 % de índice de desempleo en el trimestre junio-agosto, su máximo en cinco años, según el INE, explican estas tendencias.

Estimaciones del gremio comercial, no obstante, indicaron que el ‘CyberMonday 2026’ contribuyó a la generación de cerca de 10 mil empleos temporales, durante las tres jornadas en las que se desarrolló el evento.

La visión del Gobierno chileno sobre estos resultados se enfocó en el efecto del comercio electrónico sobre las empresas.

"El comercio electrónico democratiza la venta, le genera una instancia en que iguala las condiciones de la gran compañía con una compañía pequeña respecto a llegar a los clientes", afirmó el ministro de Economía y Minería, Daniel Mas.

La administración del presidente, José Antonio Kast, logró la aprobación de una reforma económica y tributaria, a inicios de agosto, que incluye rebajas de impuestos a las empresas y con la que busca elevar el crecimiento hasta el 3,5 % al final del mandato, y que está pronta para su promulgación. EFE

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