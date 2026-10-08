Corea del Sur llama a consultas a su embajador en Kiev por la polémica sobre el traslado de soldados norcoreanos

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El Gobierno de Corea del Sur ha anunciado este jueves su decisión de llamar a consultas a su embajador en Ucrania como medida de respuesta a la polémica desatada por la decisión de Kiev de desvelar el traslado al país de dos soldados norcoreanos capturados en el marco de la guerra con Rusia.

"El Gobierno ha decidido llamar a consultas al embajador en Ucrania", ha dicho el Ministerio de Exteriores surcoreano en un breve comunicado, en el que ha incidido "espera una rápida resolución de los asuntos pendientes entre los dos países y continuará las consultas con Ucrania a tal fin".

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El paso ha llegado apenas dos días después de que el ministro de Exteriores surcoreano, Cho Hyun, considerara insuficientes las disculpas presentadas por su homólogo ucraniano, Andri Sibiga, y reiterara que había un acuerdo entre las partes para mantener la confidencialidad sobre el traslado de los soldados, capturados en enero de 2025 cuando combatían en la región rusa de Kursk.

Corea del Sur ha pedido en varias ocasiones a Ucrania que se disculpe después de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, desvelara el traslado de los soldados durante su discurso ante la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas, en lo que Seúl describió como una violación del acuerdo de confidencialidad y un riesgo para la estabilidad en la península de Corea.

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Los dos soldados norcoreanos fueron capturados en la región rusa de Kursk --convirtiéndose en los primeros en serlo desde el envío de tropas por parte de Pyongyang en el marco de un acuerdo con Moscú-- y pidieron ser entregados a Corea del Sur. "Hemos solicitado el estatus de refugiado y queremos ir a Corea del Sur", afirmaron en una entrevista al diario surcoreano 'Chosun Ilbo' en febrero de 2025.