Condenado a cadena perpetua un palestino por la muerte de un soldado israelí en una operación en Cisjordania

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Un tribunal militar israelí ha condenado este jueves a cadena perpetua a un hombre palestino identificado como Nadmi Abu Baker, declarado culpable por la muerte de un miembro de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que fue alcanzado por una pedrada durante una operación de seguridad en el norte de Cisjordania en mayo de 2020.

El Tribunal Militar de Samaria --como Israel designa a Cisjordania-- ha emitido este veredicto al considerar que Abu Baker causó "intencionadamente la muerte" del soldado Amit Ben Yigal, han anunciado las FDI en un comunicado en el que se refieren al acusado, que también ha sido declarado culpable de obstrucción a la justicia, como "terrorista".

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La corte ha aceptado los cargos presentados por la Fiscalía Militar contra Abu Baker, que deberá indemnizar a la familia del soldado con más de cuatro millones de shéqueles (poco más de un millón de euros). De acuerdo al fiscal, el hombre "lanzó desde el tejado de un edificio medio ladrillo, con un peso de entre 9 y 11 kilos, contra soldados del Ejército israelí con la intención de causarles la muerte".

"El ladrillo que lanzó el terrorista impactó contra el sargento primero Amit Ben Yigal, le causó la muerte. Posteriormente, el terrorista huyó del tejado a su casa (...) Una vez que las fuerzas abandonaron el lugar, regresó a la zona, recogió fragmentos del ladrillo del lugar y los arrojó al borde del camino, con el objetivo de obstaculizar la investigación", sostiene el Ministerio Público.

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Yigal tenía 21 años y formaba parte de un batallón que había acudido a la localidad cisjordana de Yabad para efectuar unos arrestos, una operación en la que murió y que se saldó con la muerte inicialmente con cuatro detenidos: dos supuestamente implicados en actividades terroristas y dos acusados de lanzar piedras.