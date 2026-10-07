Temas del día de EFE News Latino del miércoles 7 de octubre

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EEUU ELECCIONES

McAllen (TX) - Empresarios de la agricultura y la construcción en el sur de Texas advierten que las operaciones de ICE están agravando la escasez de trabajadores y perjudicando sus negocios, un malestar que amenaza con erosionar el apoyo a los republicanos de cara a las elecciones legislativas de noviembre.

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EEUU ELECCIONES

San Antonio (TX) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace campaña en Texas para las legislativas de noviembre en apoyo del candidato republicano al Senado, Ken Paxton, embarcado en una contienda que parecía asegurada para su partido, pero que las encuestas muestran cada vez más reñida.

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EEUU INMIGRACIÓN

Doral - Activistas migratorios protestan en el Ayuntamiento de Doral, la ciudad con mayor proporción de venezolanos en Estados Unidos, para exigir que cancele su acuerdo con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), al denunciar que esta urbe de Florida se ha convertido en un epicentro de deportaciones.

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EEUU CINE

Miami - Los directores españoles Los Javis y el actor Guitarricadelafuente encabezarán con su película 'La bola negra' el Festival de Cine de Miami GEMS, que busca consolidar a esta ciudad de Estados Unidos como una parada obligatoria en la temporada de premios, según anunciaron este miércoles los organizadores.

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EEUU ESPACIO

Miami - Los astronautas de la Crew-12 partieron de la Estación Espacial Internacional para regresar a la Tierra, más de siete meses después de su llegada al laboratorio orbital, con un amerizaje previsto para el jueves frente a las costas de California.

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AGENDA INFORMATIVA

Washington.- RESERVA FEDERAL.- La Reserva Federal publica las minutas de su reunión de política monetaria de septiembre.

Los Ángeles.- EEUU TAIWÁN.- La expresidenta taiwanesa Tsai Ing-wen participa en un evento en la Universidad de Stanford, la primera visita al país norteamericano desde que dejó el cargo en mayo de 2024 durante la que compartirá con académicos y funcionarios la experiencia tecnológica de Taiwán.

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Washington.- FÚTBOL AMISTOSOS ESTADOS UNIDOS-ESPAÑA (F).- Aprovechando su presencia en Washington para disputar un amistoso contra EE.UU., la seleccionadora de fútbol femenino de España, Sonia Bermúdez, y su segunda, Iraia Iturregi, participan en un debate sobre el creciente impacto global del fútbol jugado por mujeres. (foto)(video)

Nueva York.- EEUU ARTE.- El Museo Whitney de Nueva York inaugura una exposición retrospectiva sobre Roy Lichtenstein, 'Like New' (Como nuevo), con 130 obras del icónico artista pop desde 1940 a 1990 que invitan a reflexionar sobre la cultura de la imagen y el valor comercial del arte. (foto)

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EFE News Latino

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