La inflación interanual de Colombia crece levemente en septiembre hasta el 6,29 %

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Bogotá, 7 oct (EFE).- La inflación interanual de Colombia creció levemente en septiembre pasado y se ubicó en el 6,29 %, un aumento de 0,05 puntos porcentuales con respecto a la cifra de agosto, informó este miércoles el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Este organismo señaló en un comunicado que el mes pasado la variación anual del índice de precios al consumidor (IPC) aumentó 1,11 puntos si se compara con septiembre de 2025.

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"En el último año, las divisiones Restaurantes y hoteles (9,44 %); Salud (7,79 %); Educación (7,49 %); Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (6,75 %) y, por último, Alimentos y bebidas no alcohólicas (6,74 %) se ubicaron por encima del promedio nacional", añadió la información.

Por otra parte, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística señaló que la inflación tuvo una variación mensual del 0,37 % en septiembre, una disminución de 0,2 puntos porcentuales frente a la cifra registrada en agosto pasado, y un aumento de 0,05 puntos con respecto al noveno mes de 2025.

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La cifra de inflación se conoce luego de que el Banco de la República (autoridad monetaria) anunciara la semana pasada una subida de 25 puntos básicos en su tasa de interés de política monetaria, hasta el 12,25 %, ante el repunte de la inflación.

"La Junta Directiva del Banco de la República decidió por mayoría aumentar en 25 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria a 12,25 %", anunció el gerente del emisor, Leonardo Villar, al leer un comunicado en el que resaltó que "la inflación total en agosto volvió a aumentar y se ubicó en el 6,2 % anual".

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Las expectativas de inflación de los analistas para el cierre de 2026 aumentaron hasta el 6,8 %, mientras que las correspondientes a un horizonte de dos años se redujeron a un 4 %.

La economía colombiana creció el 3,4 % interanual en el segundo trimestre del año en curso, aunque el Índice de Seguimiento a la Economía (ISE) mostró una desaceleración en julio, con una variación anual del 1,1 %. EFE