Destituido el presidente de la oriental Cámara de Representantes de Libia tras doce años en el cargo

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El presidente de la Cámara de Representantes de Libia, Aguila Salé, ha sido cesado este martes de su cargo, en el que llevaba doce años, tras una votación celebrada en este organismo legislativo, con sede en el este del país, si bien el histórico político ha salido ya al paso de la decisión y ha afirmado que no tiene base legal.

El portavoz del organismo, Abdulá Blehiq, ha afirmado tras la votación que en la sesión, en la que han participado 111 parlamentarios, se ha elegido "de forma unánime" a Salé Abdulnabi como nuevo presidente de la Cámara de Representantes, con Tariq al Ashtar como vicepresidente primero y Misbá Duma como vicepresidente segundo.

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Los tres cargos electos han jurado ya su cargo frente a la Cámara de Representantes y han celebrado su primera reunión oficial para abordar la situación, según un comunicado publicado por el organismo, tras lo que Salé ha cuestionado la legalidad de los procedimientos.

Así, Salé ha sostenido que esta última sesión no se ha celebrado en línea con los procedimientos y normas sobre la actividad de la Cámara de Representantes, por lo que ha subrayado que su cese no tiene base legal, según ha recogido el diario libio 'The Libya Observer'.

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La votación tuvo lugar después de que 98 parlamentarios aprobaran el lunes un nuevo sistema limitando el mandato del presidente y los vicepresidentes de la Cámara de Representantes a un único periodo de doce meses de duración, cambiando la norma en vigor desde la conformación del organismo en 2014.

Dicha decisión fue igualmente criticada por Salé, que rechazó los procedimientos y dijo que la votación tampoco fue "oficial" ni tenía "efectos legales", al tiempo que anunció que cancelaba la sesión prevista para el martes para intentar evitar su cese, si bien la Cámara de Representantes se reunió igualmente para votar sobre la renovación de su cúpula.

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Libia se encuentra dividida en dos administraciones después de que la Cámara de Representantes diera por finalizado el mandato de Abdul Hamid Dbeibé por el aplazamiento de las últimas presidenciales --dando por roto el acuerdo destinado a garantizar la unificación-- y nombrara otro primer ministro, algo rechazado por el Gobierno de Trípoli, que sigue siendo el reconocido a nivel internacional.

La fragmentación política y territorial es una de las consecuencias del caos en el que se vio sumido el país africano después del levantamiento contra el régimen de Muamar Gadafi --capturado y ejecutado por fuerza rebeldes en octubre de 2011-- en el marco de la conocida como 'Primavera Árabe', sin que los esfuerzos de reunificación hayan dado frutos desde entonces.

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