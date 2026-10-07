Apple y LG trabajan en un nuevo ecosistema de dispositivos para el hogar inteligente: cámaras, timbres y termostatos

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Apple y LG están trabajando de forma conjunta en el desarrollo de varios dispositivos inteligentes para el hogar, entre los que se incluyen un timbre, una cerradura y un termostato, además de cámaras de seguridad para interiores y exteriores.

Los de Cupertino tienen previsto lanzar próximamente un nuevo centro de control para el hogar inteligente Smart Home con Siri AI integrado, así como una versión mejorada del HomePod mini con Apple Intelligence y un nuevo decodificador de televisión Apple TV.

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Estos productos se darán a conocer previsiblemente el próximo martes 13 de octubre, según ha adelantado el periodista de Bloomberg Mark Gurman. Sin embargo, Apple pretende ir más allá, y está trabajando en nuevos dispositivos inteligentes para ampliar su ecosistema para el hogar en el futuro.

Concretamente, Apple se ha aliado con la tecnológica surcoreana LG para desarrollar un conjunto de dispositivos para el hogar que serán compatibles con su nuevo centro Smart Home, entre los que se incluye un timbre, una cerradura, un termostato y cámaras de seguridad para interiores y exteriores.

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Así lo han compartido fuentes cercanas a la compañía en declaraciones a Gurman, quienes han matizado que los productos se lanzarán bajo la marca LG, dado que esta firma será la encargada de la fabricación y asistencia técnica de los dispositivos.

Por su parte, Apple se encargará del diseño de los dispositivos, además de poder decidir y adaptar sus funciones, así como supervisar la ingeniería. De esta forma, se trata de un método por el que el fabricante de iPhone puede ampliar su ecosistema sin asumir el coste que conlleva la producción de los equipos, así como su complejidad a la hora de dar soporte.

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No obstante, Gurman ha señalado que Apple ha dado prioridad a sus propios dispositivos frente a este nuevo acuerdo con LG, por lo que los nuevos productos para el hogar inteligente no estarán disponibles para los usuarios hasta, al menos, dentro de unos meses.

Mientras, LG ha ido avanzando en este aspecto, solicitando la aprobación reglamentaria para los dispositivos a la Comisión Federal de Comunicaciones en Estados Unidos, entre otros organismos. Así, entre estas solicitudes se han encontrado productos con nombres como 'LG Video Doorbell Wired' (timbre con vídeo y conexión por cable), 'LG Outdoor Cam Plug-In' y 'LG Indoor Cam Plug-In' (complementos para cámaras de exterior e interior), 'LG Smart Deadbolt Lock' (cerradura inteligente) o 'LG Smart Thermostat' (termostato inteligente).

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Siguiendo esta línea, entre las características que comparten estos dispositivos, se incluye conexión con redes WiFi y Bluetooth, así como compatibilidad con los protocolos para hogar inteligente como Thread y Matter.